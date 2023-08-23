Почему «генерала Армагеддона» Суровикина отправили в отставку

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Сергей Суровикин

Временно исполняющим обязанности главкома ВКС РФ назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов, на этом посту он сменил Сергея Суровикина. Почему «генерала Армагеддона» могли отстранить и куда он пропал?

Кто такой Сергей Суровикин и чем он занимался

Суровикин в октябре 2017 года был назначен на должность командующего ВКС РФ. Ранее он служил в сухопутных войсках и никогда не летал на самолете в качестве пилота. С января по апрель 2019-го генерал командовал российской группировкой в Сирии. Там же он получил прозвище «генерал Армагеддон». По информации журналистов, такое определение досталось ему из-за репутации жесткого и требовательного военачальника.

С 8 октября 2022-го Суровикин руководил Объединенной группировкой войск на Украине, однако с 11 января 2023-го был понижен до первого заместителя командующего. По некоторой информации, при нем начали строить оборонительные сооружения, преграждающие украинской армии путь к Азовскому морю и Крыму. Их неофициально называют «линией Суровикина».

Когда и почему пропал Сергей Суровикин

Бойцы ЧВК «Вагнер» 24 июня 2023 года предприняли попытку мятежа и взяли под контроль несколько объектов в Ростовской области. Суровикин осудил действия «музыкантов» и призвал их «подчиниться воле президента и решить вопрос мирным путем». По информации газеты The New York Times, генерал знал о готовящемся восстании и, несмотря на осуждение, даже помогал организаторам мятежа. Журналисты писали, что некоторые командиры согласились стать частью заговора, чтобы сменить руководство Минобороны. Официального подтверждения этих данных не было.

В России и на Западе выдвигали различные версии, куда мог пропасть Суровикин. Газета Financial Times (FT) со ссылкой на три источника заявила, что генерал задержан для допроса, но непонятно, какие обвинения будут ему предъявлены. Официального подтверждения этой информации не было.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы в июле сообщили, что Суровикина нет ни в «Матросской тишине», ни в «Кремлевском централе». Дочь генерала также опровергла арест отца. По данным Readovka, в тот момент главком ВКС России находился на отдыхе в Ростове. Об этом же сообщал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: МО РФ Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: МО РФ Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин

Почему могли отстранить Суровикина и что с ним будет дальше

Президент Академии геополитических проблем РФ генерал-полковник Леонид Ивашов считает, что Суровикина могли назначить на новую должность.

«Понимаете, есть процедура освобождения от должности в связи с назначением на другую должность. Есть варианты, когда от одной должности освобождают, а другая, на которую назначают, может быть пока не освобождена. Из-за процедур увольнения, например, или переназначений», — отметил он.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что решение о будущей карьере Суровикина может принять только президент России Владимир Путин.

«Наверное, генерал Суровикин где-то сделал что-то не то. Но повторюсь, официальных данных по этому поводу пока нет, так что я не могу опровергнуть или подтвердить информацию. Какую должность он будет занимать, если это правда, решит наш президент», — добавил депутат.

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» отметили, что информация об отстранении Суровикина — «уже как пару дней далеко не новость для осведомленных лиц».

«По факту официальный указ ничего не поменял: Суровикин был отстранен сразу после мятежа. Содержали экс-главкома ВКС России сперва в Лефортово на допросах, а потом на более комфортных условиях (с супругой общался по телефону спокойно на отвлеченные темы без раскрытия места пребывания). По отсутствию его активности мировым и украинским СМИ все было понятно и так», — написали они. Минобороны эту информацию не комментировало.

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