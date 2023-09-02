Почему Гарбузова уволили из Института США и Канады РАН: что он написал о РФ

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Валерий Гарбузов

Российский историк, политолог доктор экономических наук Валерий Гарбузов заявил, что он был отстранен от должности директора Института США и Канады Российской академии наук (РАН). Почему было принято такое решение?

Сам политолог объяснил, что 1 сентября был подписан приказ о расторжении с ним договора.

«Причина как таковая там не указана, есть статья трудового договора такая — по инициативе учредителя, она вот так формулируется», — рассказал он.

Почему Гарбузова уволили с должности

В секретариате дирекции Института США и Канады РАН, в котором историк занимал должность директора, сообщили, что приказ о расторжении договора вышел после публикации статьи Гарбузова в «Независимой газете».

«После публикации статьи Гарбузова Валерия Николаевича в „Независимой газете“ 29 августа 2023 года вышел приказ министра науки и высшего образования РФ Фалькова В. Н. о расторжении трудового договора с Валерием Николаевичем в связи с принятием уполномоченным собственником имущества организации лицом такого решения в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации», — ответили в учреждении.

Что Гарбузов написал в статье о России и США

Статья Валерия Гарбузова была опубликована в «Независимой газете» 29 августа. В ней политолог рассуждал о «советской мифологии», глобальном доминировании США, неформальных империях и «тотальной» российской пропаганде.

Историк выразил недовольство антизападными настроениями в России. По его словам, резкое отторжение от «западных ценностей» и «псевдопатриотическое безумство» в стране «породили новые мифы и создали утопическое видение современности».

Также Гарбузов считает, что в России происходит «ползучая реставрация сталинизма», а в сознание людей внедряются новые догмы — «о кризисе глобализации и всего «англо-саксонского» мира, о новой «антиколониальной революции и об утрате американского доминирования».

Как в России отреагировали на статью Гарбузова

Историк, экономист Алексей Бобровский в эфире «Соловьев Live» заявил, что удивился уровню некомпетентности Гарбузова, прочитав его статью.

«СВО разделило время на „до“ и „после“. Это время перезнакомиться заново, потому что какие-то контакты не пропадают — они просто уходят. <...> Меня в этой истории больше поразило даже не то, что он (Гарбузов. — NEWS.ru) вообще это говорит, а то, что это директор Института США и Канады Российской академии наук (РАН). Директор, который вроде бы должен разбираться в вопросах, связанных с его профилем. Я полез читать статью, но меня поразил уровень некомпетентности даже в тех вопросах, где он как бы должен разбираться», — пояснил он.

Политолог Дмитрий Естафьев в своем Telegram-канале обратил внимание, что Гарбузов является «неглубоким, почти случайным человеком», раскритиковав его статью.

«Знаете, коллеги, это очень стыдный текст. Интеллектуально стыдный. Причем для всех. Стыдный для автора. Ибо есть печатное — не стереть теперь и не забыть — свидетельство его научной несостоятельности. Стыдный для Института США и Канады. Ибо показывает, человек какого уровня довольно длительное время его возглавлял. Будучи, помнится мне, избран коллективом», — отметил политолог.

Востоковед, политолог и экономист Евгений Сатановский также поддержал решение об увольнении Гарбузова с должности.

«Что называется — аплодируем стоя. Причем быстро и четко-то как сработано! <...> Теперь бы еще и всех остальных таких же, как Гарбузов, из директоров наладить. А то ведь их в стране еще много...» — написал он в своем Telegram-канале.

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