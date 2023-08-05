Почему дочь Шойгу рассталась с мужем-блогером, что о нем известно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ксения Шойгу

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения и блогер Алексей Столяров во время проведения чемпионата России по гонкам с препятствиями в подмосковном Алабино заявили, что больше не являются парой. Что стало причиной их расставания и что известно о Столярове?

Кто такой Алексей Столяров

Столяров родился 25 февраля 1991 года в Ленинграде. В 2012 году окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. После этого Столяров работал персональным тренером сети клубов, где проводил занятия по бодибилдингу, диетологии, функциональному тренингу и силовому фитнесу.

Также известно, что он помогал некоторое время иллюзионисту и видеоблогеру Александру Муратаеву, работал со светом и звуком. В 2014 году открыл YouTube-канал, рассказывая, как качать пресс и бицепсы. Позднее стал сотрудничать со спортивными брендами и участвовать в рекламных проектах.

Фото: Тихонова Пелагия/АГН «Москва» Спортивный блогер Алексей Столяров

Что известно о Ксении Шойгу

Ксения Шойгу является младшей дочерью министра обороны России Сергея Шойгу и предпринимательницы Ирины Антипиной. Она родилась в январе 1991 года. В 2013 году окончила Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

Ксения вместе со своими знакомыми организовала первый в России забег с препятствиями «Гонка Героев», превратившийся в глобальный проект «Лига Героев». В конце 2022 года она возглавила Федерацию триатлона России.

Дочь министра обороны страны занимается и общественной деятельностью. При ее участии в Кронштадте реконструировали парк «Остров фортов».

Как познакомились Ксения Шойгу и Алексей Столяров

31 мая 2019 года Столяров принял участие в открытии спортивной площадки «Арена героев», которую создала Ксения Шойгу.

«Красивая спортивная девушка, которая излучает позитив, потрясающе общается, совершенно свободная, без какой-либо зажатости», — вспоминал блогер свои впечатления о младшей дочери Сергея Шойгу.

Ксения познакомила будущего жениха со своим отцом во время презентации его книги. Столяров признался, что сильно переживал накануне встречи, но все прошло хорошо.

В конце мая 2021 года стало известно об их помолвке. В своих социальных сетях Ксения Шойгу написала: «Я теперь невеста!» В том же году у пары родилась дочь Милана.

Фото: Тихонова Пелагия/АГН «Москва» Руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу с мужем Алексеем Столяровым

Что стало причиной расставания дочери Шойгу и Столярова

5 августа 2023 года Ксения Шойгу заявила, что они с Алексеем Столяровым не являются парой.

«Но при этом являемся партнерами и очень близкими друзьями. И Милана (общая дочь. — NEWS.ru), и работа, и поездки, и все остальное... Ну, конечно, не пара, потому что невозможно в таком объеме работы, действительно, себя найти. Видимся исключительно по праздникам, когда он откуда-то прилетает или я с открытия музея приезжаю», — заявила она.

Столяров отреагировал на слова супруги, сказав, что такое решение они приняли несколько месяцев назад.

«Для нас самое главное было то, чтобы Милана не почувствовала, что мы теперь не вместе. Мы также проводим очень много времени с ней. Мы и сейчас поедем к ней! Мы также планируем развивать спортивные проекты, мы остаемся в одной команде», — подчеркнул он.

Читайте также:

Ксения Шойгу проинспектировала доставку гуманитарной помощи в Донбассе

Путин с Шойгу и его дочерью посетил Кронштадт

Жених дочери Шойгу рассказал об отношениях с будущим тестем