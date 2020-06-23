На фоне распространения коронавирусной инфекции парад Победы на Красной площади перенесли с 9 мая на 24 июня. Дата выбрана не случайно — именно 24 июня 1945 года состоялся исторический парад в ознаменование победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на перенос, в этом году на трибуны традиционно пригласили ветеранов и представителей иностранных государств, а день проведения объявили выходным. Почему власти не отказались от торжеств в честь 75-летия Победы, выяснял NEWS.ru.
После проведения парада дата 24 июня вряд ли приобретёт какой-то особый смысл, полагает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Самому же событию предстоит стать достоянием исторических справок, где оно будет упоминаться только в контексте пандемии коронавируса.
Уже всем это надоело — эта пандемия, эти ограничения. К сожалению, 24 июня в этом году, на мой взгляд, будет восприниматься как вынужденная дата перемещения. 24 июня можно воспринимать как день, который ознаменован невозможностью проведения парада Победы именно 9 мая. Это альтернативная вынужденная дата. Ассоциации не очень хорошие. Почему 24 июня? Потому что не смогли 9 мая. А почему 9 мая не смогли — потому что у нас пандемия, всем сказали сидеть дома, всё закрыли. Народ начал разоряться, некоторые умирают от болезни. Как праздник вряд ли будет восприниматься.
Депутат отметил, что от проведения парада не отказались с целью отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне и сохранить память о вкладе Советского Союза в победу над фашистской Германией.
Видимо, не захотели нарушать традиции. Это всё-таки дань уважения, памяти павшим и живым защитникам нашего Отечества, победителям. Мы не должны пальму первенства никому передавать. Потому что главенство Российской Федерации как правопреемницы СССР и вклад русского народа неоценимо выше, чем вклад иного другого государства и иного другого народа в победу над фашистской Германией, — пояснил он.
В этом году к участию в торжествах были приглашены армии 19 дружественных России государств. Среди них Китай и Индия, которые не принимали непосредственного участия в боевых действиях на стороне Красной армии. Предполагается, что это серьёзный политический шаг Кремля: в настоящее время эти два государства находятся в состоянии возможного вооружённого конфликта из-за приграничных территорий, тогда как присутствие военных этих стран в Москве может стать фактором разрешения конфликтной ситуации.
На парад Победы в российскую столицу прибудут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии, Боснии и Герцеговины и Абхазии. Помимо глав государств и ветеранов, на Красную площадь 24 июня приглашены также члены правительства РФ, врачи и волонтёры.
Как ранее рассказали NEWS.ru в Минобороны, в этот раз был изменён сценарий торжества. Он содержит прямые отсылки к параду победителей 24 июня. Только в столице задействованы 225 единиц, из которых 24 впервые представлены российским и иностранным наблюдателям.
Среди технических новинок — модернизированные танки Т-90МС и Т-80БВМ, тяжёлая БМП Т-15 с новым автоматическим боевым 57-мм модулем АУ-220, зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь», комплексы дистанционного разминирования «Листва».
Ранее, 9 мая, в Москве состоялась воздушная часть парада Победы. Кроме того, президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с великим праздником и возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у кремлёвской стены.
Почему первый парад был 24 июня
Исторический парад Победы в честь разгрома фашистской Германии Советским Союзом в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Мероприятие принимал маршал Георгий Жуков, а командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. В торжественное шествии участвовали около 35 тысяч человек. Была проведена церемония повержения знамён и штандартов разгромленных вражеских войск к мавзолею. Впоследствии, во времена существования Советского Союза, парад Победы проводили только в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы. Однако с 1995-го ежегодный парад на Красной площади стал традицией.
По словам доктора исторических наук Владимира Лаврова, первый послевоенный парад также отложили вынужденно — по техническим причинам, которые мешали провести его сразу после победы.
Тогда провести сходу 9 мая в 45-м году было невозможно. Понятно, что не смогли за несколько часов организовать грандиозный парад, подвезти знамёна, которые бросали. Дата-то для нас была 9 мая. Если это парад в честь победы, когда он должен быть? Я уверен, что парады вернутся на 9 мая.
Путь на Конституцию
Парад Победы 24 июня призван стать «патриотическим трамплином» к назначенному на 1 июля голосованию по поправкам в Конституцию, отметил в разговоре с NEWS.ru президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.
Политика памяти, сфокусированная на Второй мировой войне, является одной из опорных конструкций нашей сложившейся общественной системы. И, соответственно, эта тема в приоритете. И плюс какой-то общественный фон в преддверии голосования по Конституции.
Следует отметить, что одна из предлагаемых поправок в Конституцию говорит о необходимости сохранения памяти подвига народа при защите Отечества. В частности, что «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды».
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