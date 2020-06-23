На фоне распространения коронавирусной инфекции парад Победы на Красной площади перенесли с 9 мая на 24 июня. Дата выбрана не случайно — именно 24 июня 1945 года состоялся исторический парад в ознаменование победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на перенос, в этом году на трибуны традиционно пригласили ветеранов и представителей иностранных государств, а день проведения объявили выходным. Почему власти не отказались от торжеств в честь 75-летия Победы, выяснял NEWS.ru.

После проведения парада дата 24 июня вряд ли приобретёт какой-то особый смысл, полагает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Самому же событию предстоит стать достоянием исторических справок, где оно будет упоминаться только в контексте пандемии коронавируса.

Уже всем это надоело — эта пандемия, эти ограничения. К сожалению, 24 июня в этом году, на мой взгляд, будет восприниматься как вынужденная дата перемещения. 24 июня можно воспринимать как день, который ознаменован невозможностью проведения парада Победы именно 9 мая. Это альтернативная вынужденная дата. Ассоциации не очень хорошие. Почему 24 июня? Потому что не смогли 9 мая. А почему 9 мая не смогли — потому что у нас пандемия, всем сказали сидеть дома, всё закрыли. Народ начал разоряться, некоторые умирают от болезни. Как праздник вряд ли будет восприниматься. Александр Шерин первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Депутат отметил, что от проведения парада не отказались с целью отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне и сохранить память о вкладе Советского Союза в победу над фашистской Германией.

Видимо, не захотели нарушать традиции. Это всё-таки дань уважения, памяти павшим и живым защитникам нашего Отечества, победителям. Мы не должны пальму первенства никому передавать. Потому что главенство Российской Федерации как правопреемницы СССР и вклад русского народа неоценимо выше, чем вклад иного другого государства и иного другого народа в победу над фашистской Германией, — пояснил он.

В этом году к участию в торжествах были приглашены армии 19 дружественных России государств. Среди них Китай и Индия, которые не принимали непосредственного участия в боевых действиях на стороне Красной армии. Предполагается, что это серьёзный политический шаг Кремля: в настоящее время эти два государства находятся в состоянии возможного вооружённого конфликта из-за приграничных территорий, тогда как присутствие военных этих стран в Москве может стать фактором разрешения конфликтной ситуации.

На парад Победы в российскую столицу прибудут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии, Боснии и Герцеговины и Абхазии. Помимо глав государств и ветеранов, на Красную площадь 24 июня приглашены также члены правительства РФ, врачи и волонтёры.

Как ранее рассказали NEWS.ru в Минобороны, в этот раз был изменён сценарий торжества. Он содержит прямые отсылки к параду победителей 24 июня. Только в столице задействованы 225 единиц, из которых 24 впервые представлены российским и иностранным наблюдателям.

Среди технических новинок — модернизированные танки Т-90МС и Т-80БВМ, тяжёлая БМП Т-15 с новым автоматическим боевым 57-мм модулем АУ-220, зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь», комплексы дистанционного разминирования «Листва».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее, 9 мая, в Москве состоялась воздушная часть парада Победы. Кроме того, президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с великим праздником и возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у кремлёвской стены.

Почему первый парад был 24 июня

Исторический парад Победы в честь разгрома фашистской Германии Советским Союзом в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Мероприятие принимал маршал Георгий Жуков, а командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. В торжественное шествии участвовали около 35 тысяч человек. Была проведена церемония повержения знамён и штандартов разгромленных вражеских войск к мавзолею. Впоследствии, во времена существования Советского Союза, парад Победы проводили только в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы. Однако с 1995-го ежегодный парад на Красной площади стал традицией.

По словам доктора исторических наук Владимира Лаврова, первый послевоенный парад также отложили вынужденно — по техническим причинам, которые мешали провести его сразу после победы.

Тогда провести сходу 9 мая в 45-м году было невозможно. Понятно, что не смогли за несколько часов организовать грандиозный парад, подвезти знамёна, которые бросали. Дата-то для нас была 9 мая. Если это парад в честь победы, когда он должен быть? Я уверен, что парады вернутся на 9 мая. Владимир Лавров доктор исторических наук доктор исторических наук

Путь на Конституцию

Парад Победы 24 июня призван стать «патриотическим трамплином» к назначенному на 1 июля голосованию по поправкам в Конституцию, отметил в разговоре с NEWS.ru президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

Политика памяти, сфокусированная на Второй мировой войне, является одной из опорных конструкций нашей сложившейся общественной системы. И, соответственно, эта тема в приоритете. И плюс какой-то общественный фон в преддверии голосования по Конституции. Михаил Ремизов президент Института национальной стратегии президент Института национальной стратегии

Следует отметить, что одна из предлагаемых поправок в Конституцию говорит о необходимости сохранения памяти подвига народа при защите Отечества. В частности, что «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды».