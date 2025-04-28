Победительница лотереи в России рассказала о своем способе выигрывать Выигравшая в лотерею 11 млн рублей россиянка заявила, что ей помогла примета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Вологодской области выиграла в интернет-лотерею «4х4» более 10 миллионов рублей. Как сообщил РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи», женщина считает, что удачу ей принесла примета собирать усы котов.

Накануне выигрыша россиянка заметила, что у ее котов стали выпадать усы, и, вспомнив слова матери о том, что это к удаче, собрала их. В тот день она решила попробовать сыграть в лотерею, а уже утром обнаружила сообщение о крупном выигрыше.

Победительница рассказала, что проснулась в 4 утра и, увидев СМС о выигрыше, уже не смогла заснуть. Выигранные деньги женщина собирается потратить на покупку квартиры для дочери.

Ранее таинственный игрок по прозвищу Джокер выкачал средства из Техасской лотереи и заработал почти $60 млн (4,9 млрд рублей). Весной 2023 года джекпот вырос почти до $95 млн (7,8 млрд рублей). Для получения этих средств Джокер, чье настоящее имя Желько Раногайец, помог лондонскому банкиру Бернарду Марантелли арендовать терминалы по продаже билетов.

До этого жительница Севастополя выиграла почти 7 млн рублей, купив лотерейные билеты. Рано утром женщина спешила на работу и взяла билеты из-за хорошего предчувствия. На выигранные деньги семья намерена приобрести новый автомобиль, а в случае повторной удачи — собственный дом.