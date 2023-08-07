Победила после родов: фотографии новой миссис Россия Жанны Специальной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жанна Специальная с семьей

Победительницей всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин с детьми стала 32-летняя жительница Геленджика Жанна Специальная. Женщина получила титул «Миссис Россия — 2023» и главный приз — поездку на Мальту.

Жанна Специальная родилась в Ростове-на-Дону. У нее четыре высших образования, она воспитывает 3-летнюю дочь. Специальная работает директором департамента продаж в IT-компании, следует из анкеты участницы на сайте конкурса. В этом году женщина также завоевала титул «Миссис Геленджик — 2023».

«Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво. Получила от конкурса много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России», — рассказала Специальная.

В июле была объявлена победительница конкурса красоты «Миссис Россия мира — 2023» — ей стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар.

Снимки победительницы конкурса «Миссис Россия — 2023» Жанны Специальной — в фотогалерее NEWS.ru.