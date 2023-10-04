По всей России отказала система регистрации авто в ГИБДД Mash: россияне второй день не могут зарегистрировать авто из-за сбоя в ГИБДД

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В России произошел массовый сбой в системе регистрации транспорта в Госавтоинспекции, пишет Telegram-канал Mash. По данным издания, граждане второй день проводят в огромных очередях и не могут поставить на учет личные автомобили.

Канал утверждает, что напряженная обстановка наблюдается во всех регионах России. Так, на проблемы с регистрацией машин уже пожаловались жители Москвы, Оренбурга, Сыктывкара, Астрахани, Камчатки, Владимирской области и других.

Mash пишет, что это самый массовый сбой в системе Госавтоинспекции за последние годы. Проблема заключается в базе ФИС-м, которая просто перестала работать. Крупные сбои программы наблюдались и раньше, однако до сих пор неполадки устраняли за несколько часов.

По данным Baza, ведомство пытается исправить ситуацию, но только в рабочие часы (с 9 до 18). Пока что работу базы не наладили.



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