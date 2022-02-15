«По плану»: Путин рассказал, как РФ будет действовать в сфере безопасности

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Ходатайств следствия об избрании меры пресечения в отношении замдекана факультета права ВШЭ Александра Ларичева в Тверской районный суд Москвы не поступало, сообщили NEWS.ru в пресс-службе суда. Ранее сообщалось, что в отношении замдекана возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ларичева Андрея, работающего начальником управления корпоративного бизнеса в АБ ЗАО «Интерпрогрессбанк», — сообщили в пресс-службе Тверского суда....