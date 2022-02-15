«По плану»: Путин рассказал, как РФ будет действовать в сфере безопасности
Никита Чайка
Никита Чайка
18:03, 15 февраля 2022
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что дальнейший план действий России в сложившейся ситуации будет зависеть исключительно от реальной обстановки. На вопрос как всё будет складываться дальше, ответить не сможет никто, добавил глава государства.
Кто может ответить на то, как все будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас. Но мы будем стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по тем вопросам, которые нами были поставлены, для их решения дипломатическим путем, — сказал глава государства.