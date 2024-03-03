«По-настоящему свободная страна»: почему Карин Кнайсль переехала в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карин Кнайсль

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию. Что она сказала об РФ, чем занимается в Санкт-Петербурге, дружит ли с российским лидером Владимиром Путиным?

Что Кнайсль сказала о переезде в Россию

О своем решении окончательно перебраться в Россию Кнайсль сообщила на лекции Всемирного фестиваля молодежи, который проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года. По словам политика, РФ является по-настоящему свободной страной.

«Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна. <...> Я не городской житель», — заявила она.

Кнайсль добавила, что намерена построить дом в российской глубинке. Она уточнила, что планирует переехать в сельскую местность в центральной части России, к востоку от Москвы.

«[Дом] в русском стиле, разумеется, не бунгало. Без больших окон. <...> Если все пойдет по плану, буду ездить или на новом скоростном поезде из Рязани, или на ночном поезде из Рязани», — указала экс-министр.

По ее словам, европейские государства достаточно маленькие и при этом густонаселенные, а в России «много места и большие горизонты».

При этом Кнайсль сообщила, что у нее по-прежнему нет планов оформлять российский паспорт. Она пояснила, что, по ее мнению, права и обязанности, которые дает гражданство, должны быть связаны только с одной страной.

Когда Кнайсль переехала в Россию, что она тут делает

Кнайсль возглавляла австрийский МИД в 2017–2019 годах. После ухода из правительства она покинула Австрию и оказалась сначала во Франции, а затем в Ливане, объяснив свой переезд тем, что на родине ей стали поступать угрозы.

В августе 2023 года стало известно, что Кнайсль поселилась в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области. В сентябре того же года она рассказала, что переедет в Санкт-Петербург, чтобы возглавить центр G.O.R.K.I. («Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России») при Санкт-Петербургском государственном университете.

«Я была сооснователем центра G.O.R.K.I. и руковожу им. Поскольку там очень много работы и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт-Петербург», — рассказывала она.

В ноябре 2023 года Кнайсль присвоили звание посла российского образования и науки.

Дружит ли Кнайсль с Путиным, что говорила о нем

18 августа 2018 года состоялась свадьба Кнайсль с бизнесменом Вольфгангом Майлингером, на которую невеста пригласила в качестве гостя президента России Владимира Путина. По пути на встречу с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель российский лидер принял участие в торжестве, прошедшем в городе Гамлиц в предместьях Граца. В ходе свадьбы состоялся танец Путина и Кнайсль.

Позднее в интервью BBC экс-министр иностранных дел Австрии отмечала, что российский лидер является самым умным джентльменом, которого она когда-либо встречала.

«Путин самый умный и образованный джентльмен, которого я встречала. Он соответствует тому образу джентльмена, который описала Джейн Остин в „Гордости и предубеждении“», — говорила она.

В январе 2024 года в беседе с журналистом Флавио фон Вицлебеном Кнайсль вспомнила, как Путин на Петербургском экономическом форуме в июне 2023 года отметил, что Россия находится в десятке крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обойти Германию. По ее словам, через два месяца это и произошло.

«Это событие в экономической политике», — подчеркнула Кнайсль.

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