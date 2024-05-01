«По нам работали танки»: офицер ВС РФ рассказал о 28 днях в окружении ВСУ Офицер ВС РФ с позывным Змей и его отряд продержались в окружении ВСУ 28 дней

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Командир 2-го мотострелкового батальона 1486-го Ленинградского полка с позывным Змей вместе со своими бойцами продержался в окружении ВСУ на Берховском водохранилище в течение 28 дней. В беседе с корреспондентом RT он рассказал, что по ним били в том числе танки, однако никто из российских бойцов не оставил свои позиции.

Постоянно велась по нам работа вражеской артиллерии. По нам работали и танки в том числе, — рассказал Змей.

Офицер признался, что в бою он сам получил ранение. Ему делали перевязки прямо на месте. Самые яркие впечатления отряд получил после разгрома украинского отряда «Кракен», признался Змей.

Мы их не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен, — поделился он.

Ранее украинские СМИ сообщали, что прорыв российских бойцов у Очеретино грозит Вооруженным силам Украины тотальным окружением в Донецкой Народной Республике. По данным источников, ВС РФ имеют шанс зайти в тыл украинской армии за линии укреплений и через них взять противника в «котел». Как пишут издания, ситуация для ВСУ осложняется тем, что за пределами Очеретино у них нет ни укреплений, ни минных полей.