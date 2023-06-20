По Крыму хотят ударить HIMARS и Storm Shadow: как ВСУ атакуют РФ 20 июня Российские регионы за минувшие сутки подверглись обстрелам и атакам БПЛА ВСУ

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Забор возле жилого дома, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ в Донецкой Народной Республике

Приграничные российские регионы за минувшие сутки подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ряд Telegram-каналов сообщил об обстреле двух сел в Брянской области. Минобороны и местные власти не комментировали эту информацию. Кроме того, украинские беспилотники были сбиты в Крыму и Белгородской области, а сразу несколько дронов-камикадзе атаковали Новую Каховку. Под сильным обстрелом украинской армии находится ДНР, где ранения получили более 20 человек. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Два села Брянской области попал под обстрел

Telegram-канал Mash сообщил, что в ночь на 20 июня ВСУ обстреляли село Новая Погощь Суземского района Брянской области. По информации канала, всего было минимум 15 прилетов. В результате обстрелов никто не пострадал, однако разрушены несколько построек. Минобороны и местные власти пока не комментировали эту информацию.

По информации Telegram-канала SHOT, в шестом часу утра 20 июня ВСУ обстреляли село Брахлов в Климовском районе Брянской области. В публикации утверждается, что атака велась около получаса. Всего было выпущено 10 снарядов калибра 120 мм. Пострадавших нет, здания не разрушены. Минобороны и местные власти не комментировали эту информацию.

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Что происходило в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли село Солнцевка, всего зафиксировано 23 прилета. Пострадавших и разрушений нет. По словам Гладкова, в селе Журавлевка ВСУ с беспилотников сбросили две мины и одну гранату. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Гладков заявил, что в Валуйском городском округе из РСЗО обстрелян хутор Михайловка. По словам губернатора, зафиксировано 15 прилетов, пострадавших и разрушений нет. По селу Соболевка выпущен один артиллерийский снаряд. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия.

«В Волоконовском городском округе из миномета обстреляна окраина хутора Старый — зафиксировано 15 прилетов. 15 артиллерийских снарядов выпущено по окраине села Тишанка. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — рассказал Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov Белгородская область, результаты обстрелов со стороны Украины

В Грайворонском городском круге по окраине села Сподарюшино выпущено 10 минометных снарядов, по окраине поселка Горьковский — пять минометных снарядов, по селу Пороз — три. По словам Гладкова, пострадавших нет.

«В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину села Репяховка — зафиксировано 4 прилета. Обошлось без последствий. По окраине села Вязовое выпущено два минометных и три артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет», — отметил Гладков.

Белгородский губернатор добавил, что в Шебекинском городском округе по хутору Балки выпущено 9 минометных снарядов, пострадавших нет. Повреждены остекление в одном частном домовладении и линия электропередачи. Гладков заявил, что село Середа обстреляли из миномета — зафиксировано шесть прилетов.

Также ВСУ сбросили с БПЛА два взрывных устройства. Никто не пострадал, разрушений нет. Боле того, пять минометных снарядов выпущено по МАПП Шебекино. Обошлось без последствий. В селе Муроме с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

Атакам подверглась Новая Каховка

ВСУ атаковали Новую Каховку Херсонской области дронами-камикадзе. По данным РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации, в результате взрыва двух дронов пострадали четыре сотрудника коммунального предприятия. Кроме того, украинские войска выпустили 26 снарядов по городам в зоне подтопления в Херсонской области. Под удар артиллерии ВСУ в том числе попали города Новая Каховка и Голая Пристань.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Великой Лепетихи, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии», — сообщили в пресс-службе Новокаховского городского округа.

Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняется.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ

Дрон сбили над Крымом

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что в ночь на 20 июня российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы посадили украинский беспилотник. По его словам, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

«Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал Аксенов.

Сколько человек пострадало при обстреле Донецка

В представительстве ДНР в Совместном центре по наблюдению и координации вопросов, относящихся к военным нарушениям со стороны Украины (СЦКК), заявили, что за последние сутки украинская армия обстреляла территорию ДНР 16 раз. При этом было выпущено 93 боеприпаса. На направлении к Донецку ВСУ провели 12 обстрелов, используя реактивные системы залпового огня, а также артиллерию калибра 155 и 152 мм. В направлении Горловки был зарегистрирован один обстрел из реактивных систем залпового огня. В направлении Ясиноватой — один обстрел из артиллерии калибра 155 мм. В направлении Волновахи — нанесен один удар из Himars. Еще один — в направлении Докучаевска из артиллерии калибра 155 мм.

Фото: Совместный центр контроля и координации Донецкая Республика

Всего под обстрелами ВСУ оказались Донецк, Озеряновка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка, Докучаевск и Волноваха. В результате обстрелов 22 мирных жителя Донецка и Волновахи получили ранения различной степени тяжести. По данным представительства, в деревне Новопетриковка погиб ребенок, рожденный в 2016 году.

Утром 20 июня обстрелы Донецка продолжились. В СЦКК заявили, что украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив за 10 минут 11 снарядов «натовского» калибра 155 мм.

Что будет дальше?

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что руководство ВСУ планирует нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами Himars и Storm Shadow. Он подчеркнул, что применение этих ракет вне зоны спецоперации будет означать «полноценное втягивание США и Британии в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине».

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