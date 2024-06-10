По делу генерала Попова арестовали еще одного фигуранта ТАСС: суд арестовал нового фигуранта по делу генерала Попова

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Иван Попов

Московский суд арестовал еще одного фигуранта уголовного дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации агентства, его также обвиняют в особо крупном мошенничестве. Официального подтверждения информации нет.

В рамках уголовного дела в отношении Попова в СИЗО на два месяца одним из столичных судов отправлено гражданское лицо. Его показания также легли в основу дела, ему предъявлено аналогичное обвинение [в мошенничестве], — рассказал источник.

Ранее появилась информация, что Попов, которого обвиняют в хищениях, мог действовать в группе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. Хищения осуществлялись с использованием служебного положения посредством «обмана и злоупотребления доверием чужого имущества», считают следователи.

Цоков погиб летом 2023 года в ходе специальной военной операции. Посмертно его наградили званием Героя России.

Решением суда Попова оставили в СИЗО до 11 августа. На заседании генерал выступил с речью, сказав, что ничего не крал и «не вылезал из окопов», чтобы «сохранить честь русского оружия». Он добавил, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет».