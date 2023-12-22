Все чаще мы слышим, что о таких опасных заболеваниях, как пневмония или воспаление легких. Пневмония бывает вирусной, бактериальной и атипичной. Воспаление легких — коварное заболевание, потому что может протекать вяло и без симптомов. Мы поговорили с врачом-пульмонологом Сеченовского университета о пневмонии. Александр Пальман рассказал ведущей NEWS.ru Екатерине Гончаровой, как восстановить здоровье, что нужно есть и как лечиться при пневмонии. Включайте подкаст «Надо разобраться». Приятного просмотра!