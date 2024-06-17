«Плотность населения в Европе больше»: Коц о планах НАТО на ЯО Военкор Коц сопоставил ядерные силы России и НАТО после слов Столтенберга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Североатлантический альянс уступает России по ядерному потенциалу, отметил в Telegram-канале военный корреспондент Алексанр Коц. Так он отреагировал на сообщения генсека блока Йенса Столтенберга о планах НАТО привести ЯО в боевую готовность. На это журналист заметил, что в случае ядерного конфликта Европа пострадает сильнее.

Это заявление, видимо, должно стать ответом на учения российских нестратегических ядерных сил. Так себе ответ. Ядерный потенциал НАТО без США — около 500 боеголовок против шести с лишним тысяч у России. А Вашингтон в случае большой заварушки явно попытается остаться в стороне, подставив под молотки своих союзников в странах ЕС. Плотность населения в Европе в разы больше, чем в России. Нетрудно догадаться, кто пострадает сильнее, — рассудил военкор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявление генерального секретаря НАТО является очередным нагнетанием напряженности. По его словам, российский лидер Владимир Путин в отличие от представителей Запада никогда не затрагивает ядерную проблематику «по своей инициативе». Более того, глава государства очень внимательно относится к этому вопросу, подчеркнул представитель Кремля.

17 июня Столтенберг сказал, что страны НАТО обсуждают возможность приведения своих ядерных боеголовок в состояние боевой готовности. Он отказался вдаваться в подробности об их числе, так как пока идут консультации.