«Плохой анекдот»: Ходаковский о появлении французских солдат на Украине Ходаковский усомнился в эффективности французских солдат на Украине

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Французский Иностранный легион никогда не имел репутацию боеспособного формирования, заметил в Telegram-канале замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский. Таким образом он оценил новость о том, что французские солдаты якобы появились в Славянске. По словам Ходаковского, ситуация похожа на плохой анекдот.

Якобы первые птенцы гнезда [президента Франции Эммануэля] Макрона прибыли на Украину, чтобы на личном опыте удостовериться, насколько они бесполезны во взрослых играх, когда не на жизнь, а на смерть. Французский Иностранный легион никогда не слыл боеспособным формированием, его появление в нашей реальности выглядит каким-то плохим анекдотом, — сказал Ходаковский.

Он добавил, что французские солдаты не имеют ни малейшего представления о происходящем в зоне СВО. Однако, продолжил Ходаковский, он дал бы возможность иностранным военным в полной мере прочувствовать весь процесс. Впрочем, резюмировал замглавы Росгвардии ДНР, едва ли «бравые воины» Франции покажутся на линии соприкосновения.

Накануне Telegram-канал «Военная хроника» писал, что первая группа из 100 солдат Французского Иностранного легиона была переброшена в Славянск. По данным канала, их перебросили в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в районе подконтрольного Украине города Орехова в Запорожской области были замечены польские наемники численностью до роты. Он добавил, что военные Польши участвуют в спецоперации на стороне Украины с 2022 года. Бойцы формально числятся в отпусках или отставке, поэтому их нельзя связать с национальной польской армией, уточнил председатель движения.