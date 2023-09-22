Пленным украинским военным в ДНР позволили встретиться с родными

Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти и волонтеры ДНР устроили украинским военнопленным встречу с родными, рассказала РИА Новости волонтер Марина Шифона. Родственники приехали к семи пленным. Встреча была организована совместно с уполномоченным по правам человека ДНР Дарьей Морозовой, уточнила она.

Это уже наша вторая встреча, это у нас уже масштабная встреча, здесь очень много людей. Приехали с Украины и украинцы, которые эмигрировали в Европу, — заявила волонтер.

Организаторы встречи отмечают, что на ее подготовку ушло порядка двух месяцев.

Несколько пленных украинских военных отметили, что не хотели бы возвращаться по обмену на Украину и предпочли бы жить и строить семьи на новых территориях России.

Нам предоставили тут такую возможность — остаться, написать заявление, чтобы остаться на территории Российской Федерации. Я написал заявление, нет желания на обмен, — сказал один из пленных, уроженец Донбасса.

В сентябре пленный украинский солдат рассказал, что военным Вооруженных сил Украины опасно ходить по улицам Киева в военной форме, поскольку жители города могут принять их за сотрудников военкомата. Он добавил, что в украинской столице старался одеваться в гражданскую одежду, опасаясь нападения.