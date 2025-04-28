Пленный ВСУ рассказал о призыве на службу женщин-заключенных

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Командование ВСУ набирает на контракт женщин-заключенных, рассказал пленный украинский военнослужащий Руслан Рошва. Кроме того, по его словам, над ними издеваются инструкторы во время обучения, пишет РИА Новости.

Берут всех. Есть люди, которые просто физически не могут. Чуть больше 20 человек, до 30 контрактников — женщин забрали с зоны и начали обучать. Даже была такая ситуация. В 05:00 мы должны выбегать на тренировку. А женщины <...> что-то сделали вечером, что-то неправильное. И инструктор — как они были, как они спали — на полосу [их отправил]. Полоса — это грязь, сетка, ползать надо. И вот они по холоду, это же не май месяц, это был январь, февраль, — сказал Ровша.

Говоря о себе, он добавил, что его мобилизовали сотрудники ТЦК, несмотря на наличие соответствующей справки.

Ранее пленный ВСУ Антон Зайцев заявил, что украинские военные планируют отступать из Курской области. Он отметил, что не знает, почему командование решило отправить солдат в российский регион. Его мобилизовали в 2022 году. Мужчина вспомнил, как в ТЦК (аналог военкомата) над ним насмехались, поскольку он был прописан в ЛНР.

До этого украинский военнослужащий Юрий Гладченко заявил, что командование ВСУ бросает своих бойцов на верную гибель, не считаясь с потерями. В видеоинтервью, распространенном Минобороны РФ, он призвал своих сослуживцев сложить оружие.