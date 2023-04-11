Пленный украинец рассказал, как ВСУ вербуют подростков в соцсетях Пленный ВСУ заявил, что украинские нацбатальоны вербуют молодежь в социальных сетях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Члены украинских националистических батальонов вербуют подростков с помощью групп в социальных сетях, передает ТАСС со ссылкой на пленного солдата 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Ганжалу. Отмечается, что он добровольно сдался в плен российским военным во время боев за Мариуполь в Донецкой народной республике (ДНР) в апреле 2022 года.

Когда молодые люди 15-16 лет наполняются национальными идеями, затем, достигнув 18 лет, им выдают оружие и отправляют на войну, — сказал он.

Евгений Ганжала также добавил, что батальоны специально создают свои патриотические группы в соцсетях.

Ранее суд в России заочно арестовал офицера Главного управления разведки Украины Александра Гурко по обвинению в вербовке террористов для диверсий в Херсоне. По версии обвинения, мужчина склонял гражданина Украины к совершению взрыва в первые месяцы начала СВО. В случае если разведчик появится на территории России, его заключат под стражу на два месяца.

В конце февраля советник украинского министра обороны Юрий Сак не исключил, что в стране мобилизуют еще больше граждан. Он напомнил, что на Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, санкции по статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.