Пленный сознался в убийстве полутора десятков мирных жителей Мариуполя Пленный из ВСУ Рашпля заявил, что убил 16 мирных жителей пригорода Мариуполя

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Попавший в плен бывший военнослужащий отряда морской пехоты Вооруженных сил Украины Денис Рашпля признался, что он лично лишил жизни 16 человек в пригороде Мариуполя в Донецкой Народной Республике. По словам солдата, которые приводит РИА Новости, он также совершил девять покушений на гражданских. При этом он осознавал, что стреляет по людям.

16 человек и девять покушений… в один день там в двоих выстрелил. Через два-три дня там тоже двоих. Через некоторое время там троих. Трупы лежали прямо там. Я понимал, что стреляю по людям, — сказал украинский пленный.

Как уточнил Рашпля, он убивал мирных жителей ДНР в период с 4 марта по 9 апреля 2022 года. При этом некоторые украинские солдаты отказывались открывать огонь по гражданскому населению. Пленный отметил, что никто не запрещал военным делать это.

Были, я слышал. Ну, не из нашей бригады, а из других бригад, — добавил он.

Самого Рашплю лишили свободы пожизненно. Его обвинили в убийствах и применении запрещенных средств и методов ведения войны. В ноябре 2023 года суд приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха Александра Свинарчука. Он приказал расстрелять 37 жителей Мариуполя, среди его подчиненных был и Рашпля.