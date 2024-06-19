Пленник ВСУ убил девочку, военные подрались в поезде: громкие ЧП за сегодня

Фото: t.me/sledcom_press*

Освобожденный из плена ВСУ экс-уголовник убил школьницу в Кузбассе, из-за драки мужчин задержался междугородний поезд в Перми, лифт упал в многоэтажном доме Москвы — эти события особенно громко звучали в сводках происшествий за 19 июня. NEWS.ru рассказывает подробности главных новостей.

Пленник ВСУ вернулся в Кузбасс и убил девочку

Участник СВО, ранее попавший в плен ВСУ, подозревается в убийстве 12-летней девочки. Тело ребенка нашли в колодце недалеко от заброшенной постройки в городе Топки Кемеровской области. Подозреваемый был задержан недалеко от места преступления.

Подозреваемый рассказал, что раздел девочку, задушил ее штанами, привязал к дереву и попытался самоудовлетвориться рядом. После он бросил тело школьницы в колодец. Также задержанный признался во время допроса, что пытался совершить изнасилование. Местные жители сообщили, что мужчина был в кроссовках девочки.

Подозреваемый — житель деревни Большой Корчуган. Ранее он уже был судим за убийство. В 2018 году он убил женщину, которая обматерила его и ударила ведром по голове.

Мужчина освободился из мест лишения свободы для участия в СВО и был помилован. Он состоял в отряде «Шторм Z». В начале года он был освобожден из плена.

Причина смерти девочки пока не установлена точно: возможно, это было удушение, переохлаждение или удар при падении в колодец. На теле девочки также найдены ножевые ранения, версия об изнасиловании пока не подтверждена.

Из-за драки участников СВО задержали поезд

Массовая драка с участниками СВО стала причиной задержки поезда в Перми. Состав, следовавший по маршруту Москва — Абакан, задержался на 40 минут.

Дебоширов оказалось около 30 человек, в их числе военнослужащие. Зачинщиков драки сняли с поезда. Другие подробности происшествия не уточняются. На кадрах с места событий можно увидеть сотрудников ОМОНа, а также транспортную полицию, которые привлекались к устранению конфликта.

Чуть позже удалось получить официальный комментарий из Министерства территориальной безопасности края. Там назвали произошедшее «обычной мужской разборкой».

«Никакой общественной опасности для тех, кто следовал в поезде, не было. Это не была массовая драка. Между двумя пассажирами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, при подъезде к станции Пермь II возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений. Таких правонарушений происходит десятки ежедневно. Люди были на эмоциях, обычная мужская разборка. Сейчас двое этих зачинщиков переданы военной полиции для определения наличия состава правонарушения и объективного разбирательства. Решения о возбуждении уголовного дела или привлечении кого-либо к административной ответственности пока не принято», — рассказал первый замминистра Альберт Марданов.

В Москве в многоэтажке упал лифт

Один человек получил травмы при падении лифта в жилом доме в центре Москвы. Инцидент произошел на улице Земляной Вал при демонтаже устройства в ходе ремонтных работ, пострадавший — рабочий.

В Сети были опубликованы кадры с места происшествия. На место в том числе прибыла машина скорой медицинской помощи.

Инженер-физик, электромеханик Алексей Золотарев на фоне произошедшего дал рекомендации, как можно сохранить жизнь в падающем лифте. По его словам, в такой ситуации лучшим решением будет лечь на пол кабины — тогда сила удара придется на все тело.

Также важно прикрыть руками голову, так как это очень уязвимая зона. Нельзя подпрыгивать в лифте, который падает. Скорость падения кабины намного больше скорости прыжка, поэтому, подпрыгнув, человек может удариться о потолок и получить еще больше увечий.

«Нужно помнить, что основной удар приходится на ваши нижние конечности. Поэтому в падающем лифте нельзя стоять прямо, вы таким образом можете лишиться костей, ног и потерять много крови, что приведет к летальному исходу», — объяснил физик.

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