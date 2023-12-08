«Профессионально и без оружия». Как Запад похвалил чеченских боссов Danone? Financial Times похвалила работу Danone под руководством племянника Кадырова

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Работу компании Danone под руководством племянника главы Чечни Рамзана Кадырова Якуба Закриева можно оценить «как довольно профессионально и без вытаскивания оружия», сообщает газета Financial Times. Что об этом известно?

Как в Великобритании оценили работу «чеченских боссов»

По информации британской газеты, обязанности гендиректора компании якобы продолжает неофициально исполнять Чарли Каппетти, который занимал этот пост еще с 2017 года. При этом новые руководители компании зарекомендовали себя как профессионалы и ведут дела «чрезвычайно дружелюбно». Отмечается, что Закриев мог ввести в совет директоров бывшего заместителя министра сельского хозяйства Чечни Руслана Алисултанова и бизнесменов из Казани — Якова Хачаняна, а также Минтимера Мингазова.

Источники рассказали Financial Times, что другие руководители компании — как иностранные, так и российские — поддерживают регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий. В компании до сих пор намереваются продать часть своих активов в России.

Когда Danone перешла во временное управление Росимущества

14 октября 2022 года французская компания Danone объявила о запуске процесса передачи контроля над бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России.

«Компания Danone объявляет сегодня о решении инициировать процесс передачи фактического контроля своего бизнеса по молочной и растительной продукции в России», — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что после закрытия сделка, одобренная регулирующими органами, приведет к деконсолидации бизнеса Danone EDP в России. В результате может быть списано до €1 млрд.

3 февраля сообщалось, что Danone готова передать возможным инвесторам контроль над частью своих российских активов. Инвесторам было предложено от 75% активов. При этом Danone хотела сохранить долю и место в совете директоров российской компании после сделки.

16 июля президент России Владимир Путин подписал указ, что доли продовольственной компании Danone, принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление Росимущества.

В список ценных бумаг, в отношении которых вводится временное управление, включены акции АО «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe, а также акции «Данон Россия», принадлежащие ООО «Данон трейд».

Генеральным директором российской «дочки» французской Danone был назначен Якуб Закриев, заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики и племянник Рамзана Кадырова.

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