Платная медицина в США: не все так сладко, как нам рассказывают

Фото: g86/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кадр из сериала «Анатомия Грей»

Российская частная медицина имеет неоднозначную репутацию в нашем обществе. Одни говорят, что врачи частной практики — неучи, другие — что уж «слишком любят» лечить в отечественных коммерческих клиниках. И, конечно, не просто так — во всем виновата жажда наживы. То ли дело за границей, где и «деревья выше», и «трава зеленее», и медицина, конечно же, лучше… Но как на самом деле обстоят дела со здравоохранением на Западе? NEWS.ru попросил высказать свое мнение об особенностях платной медицины в России и США врача реабилитолога клиники персональной медицины La Salute Дмитрия Павлова.

Система здравоохранения в США очень своеобразная. В чем особенность системы здравоохранения США и почему бездомный в стране победившего капитализма скорее получит лечение, чем кто-либо другой? Сможете ли вы купить в Америке привычный для вас корвалол или нимесил в любой аптеке? А какая участь постигнет американца, если он привезет в Россию пачку любимого антидепрессанта «Валиум»? Ну и так ли хороши американские частные клиники по сравнению с отечественной платной медициной?

Платная медицина в России и США, ключевые сходства и различия

Мы не будем сегодня говорить про ОМС и бесплатную медицину. Ведь это у нас она есть, а в США ее нет. Есть только особые программы Medicaid и Medicare, которые предназначены для детей, малоимущих, алкоголиков и прочих деклассированных элементов. Medicaid относится к незащищенным группам и распространяется на экстренную медицину, Medicare — заслуженная награда для пожилых и инвалидов. Одно но: все услуги в ограниченном покрытии и строго после комиссии. То, что ты мало зарабатываешь или нуждаешься в помощи, еще надо доказать.

Вам бы хотелось лечиться ограниченно? Вот и американцам не хочется. Поэтому вместо усеченной программы Medicare и комиссий они выбирают добровольную страховку. Платную.

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Кард из сериала «Доктор Хаус»

Еще одно важное отличие — в США практически отсутствует превентивная работа с потенциальными больными и профилактика заболеваний. Система нацелена на выявление болезни и конкретные методы ее оперативного лечения. Желательно подороже. Собственно, финансовый вопрос и определяет вектор деятельности здравоохранения в стране. Когда ОМС отсутствует, лечить становиться очень выгодно.

Нет страховки? Иди и сам плати в частной клинике. «Почти как у нас! Только мы это делаем не из-за отсутствия страховки, а из-за очередей», — скажет кто-то. Но в России проконсультироваться у врача частной клиники можно в среднем за две-три тысячи рублей. На западе — от $100 за осмотр простым специалистом без регалий и ученой степени. И неважно, что тебе нужен просто рецепт на бромгексин (да, представьте себе, он там нужен) — $100.

Частная медицина в РФ — разница в цене, но уже не в качестве

Давайте разберем на примерах, в чем разница между частной медициной в России и Америке.

Разница в цене

У американцев 95% граждан имеют страховку. Во-первых, у них широко развито семейное ДМС, где на всю семью полис выходит значительно дешевле.

Во-вторых, без страховки лечить бесстыдно дорого. В среднем на здравоохранение на гражданина тратится около $7 тысяч в год. Это притом что болеют не все сразу. То есть в среднем при заболевании цена может вырасти в 5–10 раз.

Операции

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Кадр из сериала «Анатомия Грей»

В среднем операции в Америке стартуют от $5 тысяч и до бесконечности. Например, гастроэктомия, сложная операция по удалению желудка, будет стоить от $17 тысяч до $30 тысяч.

В частных клиниках России такая операция будет стоить от 100 тысяч до 300 тысяч рублей в зависимости от категории сложности. Это в 5–10 раз дешевле, чем в США.

А разве наши хирурги хуже «заграничных»? Конечно же нет! Особенно те, кто прошел «боевое крещение» в НИИ Склифосовского, знаменитой казанской «Семерке» или успели поработать в ведущих научных центрах, как НИИ Нейрохирургии имени Бурденко, и многих других клиниках.

Отдельно следует упомянуть бариатрическую хирургию, которая занимается более приземленной, но не менее важной проблемой. Хирургическим лечением ожирения. В том числе путем уменьшения, по-научному — резекции, желудка.

И тут опять — в США очень дорого. В среднем в Америке вы заплатите около $11 тысяч за продольную резекцию желудка. Гастрошунтирование — $13 600.

В России же цена стартует от 350 тысяч рублей, что составляет около $4 тысяч. При этом результаты наших специалистов превосходят показатели американских коллег. Согласно данным национального бариатрического реестра, 93% пациентов излечиваются от ожирения с помощью первой, и единственной бариатрической операции.

Так чем мы хуже?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лекарства

Отечественная фармакология долгое время находилась в тени гигантов «фармы» США, Израиля и Германии. Но импортозамещение сыграло свою роль. Открываются новые заводы, разрабатываются препараты.

Наши вакцины нашли признание в мире, а наши фармацевты продолжают исследования и выводят на рынок инновационные препараты. Как, например, «Сенипрутуг» — от болезни Бехтерева.

При этом следует обязательно отметить, что требования к отпуску лекарств в России и США крайне отличаются. Например, петлевые диуретики в Америке продаются строго по рецепту. «Корвалол» внесен в список наркотиков из-за наличия в нем фенобарбитала. Однако в США без рецепта продается «Валиум» (диазепам), за оборот которого в России можно получить реальный срок. У нас это лекарство строгого предметно-количественного учета.

В соседней Канаде можно купить препарат «Аддералл», в составе которого ни много ни мало — метамфетамин. Да, по рецепту, но можно купить. У нас это сильнейший запрещенный наркотик! А в Америке его перед Олимпийскими играми спокойно принимала чемпионка Симона Байлз. И после этого они удивляются, почему на улицах Филадельфии застыли «фенаминовые зомби»?

Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Наркоманы в Филадельфии

Сравнительный анализ: где частная медицина имеет большее количество барьеров?

Есть и то, в чем мы с Америкой схожи — в количестве и технологии барьеров на пути развития здравоохранения. Перечислим основные:

Снабжение лекарствами . У нас пока есть проблемы с импортозамещением, но она решается, и очень хорошими темпами. А в США просто дорого, иногда препараты стоят в 100 раз дороже, чем в соседней Мексике.

. У нас пока есть проблемы с импортозамещением, но она решается, и очень хорошими темпами. А в США просто дорого, иногда препараты стоят в 100 раз дороже, чем в соседней Мексике. Судебная система и практика. Тут все очень похоже — адвокаты, штрафы и судебные преследования, но если там это на каждом шагу, у нас такого нет. Надеемся и не будет.

Тут все очень похоже — адвокаты, штрафы и судебные преследования, но если там это на каждом шагу, у нас такого нет. Надеемся и не будет. Лицензирование и проверки. Удивительно, но в Америке с этим хуже и очень жестко. Постоянные проверки, новые лицензии для врачей и владельцев клиник.

Вывод

Частная медицина в России развивается очень активно. Конечно, у части населения двоякое мнение по поводу частных клиник. Стоит признать, что встречаются случаи «наживы» на пациентах. Но радует то, что в общей массе добропорядочных клиник и врачей, этих случаев не много. Важно понять, что врачи как в частных, так и в государственных клиниках квалифицированны, образованны и нацелены на помощь пациентам.

Давайте ценить друг друга в целом и свое здоровье в частности!

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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