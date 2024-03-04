«Платить сразу»: политолог о желании Европы поставить Киев на счетчик Перенджиев: Европа — не бездонная бочка и не может бесконечно платить Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Европейский союз — это не бездонная бочка, которая может бесконечно выдавать Украине деньги, заявил в беседе с NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Так он прокомментировал слова еврокомиссара Тьерри Бретона о том, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется заплатить за часть снарядов ЕС. По словам Перенджиева, в Европе опасаются перехода на фактическое содержание Украины.

В Еврокомиссии опасаются перехода на фактическое содержание Украины. Это посыл, что, если хотите больше, надо платить сразу или давать в долг. Евросоюз — не бездонная бочка, которая может что-то бесконечно выдавать Украине. Более того, есть много стран, которые задаются вопросом, а что останется нам? Отдав все Украине, эти же страны понимают, что придется просить у других, скорее всего, у США, а американцы точно бесплатно ничего не отдадут. Все разогнались помогать Украине, но на каком-то этапе решили выяснить, за чей счет банкет. С Украины ничего не возьмешь, а кто будет компенсировать? — высказался Перенджиев.

Как подчеркнул эксперт, у Киева накопился огромный долг и руководство ЕС подводит его к тому, что помощь заканчивается. Перенджиев добавил, что в Греции, Финляндии и Швеции, которые поставляли Украине боеприпасы, ресурсы тоже не бесконечны. В связи с этим, по словам политолога, на Украине «поднимается истерика».

Украина вовсю поднимает истерику, понимая, что щедрость скоро закончится, придется экономить и что-то самим производить, а может быть, подумать о переговорах с Россией, — сказал Перенджиев.

Ранее Бретон заявил, что Зеленский ошибся, говоря о передаче Украине только 300 тысяч из обещанного ЕС миллиона снарядов. По его словам, украинский лидер не учел, что Киев должен самостоятельно приобрести часть боеприпасов. Бретон отметил, что также существует закупка Украиной снарядов напрямую, а это еще более 350 тысяч единиц.