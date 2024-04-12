«Планирование развода»: пранкер Лексус рассказал о будущих розыгрышах Пранкер Лексус сообщил о планах разыгрывать глав западных государств

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Столяров (Лексус)

Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) на встрече со студентами в Кемерово заявил, что в планы на будущее входит розыгрыш глав западных государств. Он отметил, что вместе со своим товарищем Вованом (Владимиром Кузнецовым) они постоянно находятся в процессе подготовки, передает ТАСС.

Вся наша деятельность заключается в планировании развода главы того или иного государства, в том числе и западного, и мы постоянно находимся в этой подготовке, — рассказал Лексус.

Вован в свою очередь объяснил, что перед каждым розыгрышем проходит длительная и кропотливая работа. При этом пранкер уточнил, что они никогда не подделывают голоса известных людей. Суть розыгрышей заключается в том, чтобы задать правильные вопросы и заставить собеседника довериться, добавил Кузнецов.

Ранее Вован и Лексус признались, что не хотят разыгрывать российских политиков, потому что это может внести раздрай в общество. Они объяснили, что высказывания высокопоставленных лиц могут неверно трактоваться в сложившейся геополитической ситуации, а им это «не нужно».

До этого Кузнецов и Столяров заявили, что современная молодежь в возрасте 20 лет обычно не интересуется политикой. По словам Вована, у молодых людей другие ориентиры и они больше заточены на западные тренды.