Планета — это живой организм: уфолог рассказал, как на Земле появились люди

https://static.news.ru/photo/0673a86c-863a-11eb-a664-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Любая планета представляет собой живой организм, и именно в этом кроется разгадка того, как на Земле появились люди. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что учёные не могут дать точного ответа на четыре вопроса о Земле, одним из которых является вопрос о зарождении жизни на нашей планете.



Однако в комментарии для нашей редакции Валерий Уваров сообщил, что в своей работе сталкивался с разными текстами и письменами древних цивилизаций — от шумерских до египетских, в которых речь шла о том, что любая планета является живым космическим организмом.

Когда появляется планета, она проходит несколько этапов развития. И в конечном итоге она трансформируется в состояние, когда ей необходимо создать биосферу, с помощью которой она начинает получать энергии, необходимые для её эволюции. Даже в египетских и шумерских текстах есть чёткие указания того, что в информационном поле Земли существуют энергетические отпечатки того, что обрастает физической материей и образует «нечто», — рассказывает уфолог.

При этом эксперт подчёркивает, что по мере своего развития, Земля подходит к уровню, когда для дальнейшей эволюции она должна создать формы жизни, способные трансформировать энергии.

Иными словами — наша планета и создала людей. Именно поэтому я хочу подчеркнуть, что все гуманоидные формы жизни похожи — это всё один и тот же тип, только с разных планет. Поэтому если чисто гипотетически вы совершите когда-нибудь путешествие на другую населённую планету, то вы увидите такого же человека, как и здесь, — заключил Уваров.

Ранее NEWS.ru писал о том, чем пришельцы отличаются от россиян. Так, различий между инопланетными формами жизни и россиянами много, в частности они отличаются энергетикой.