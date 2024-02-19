Плач Шевчука по Навальному: он снова нарывается, превратив сцену в трибуну

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Юрий Шевчук, Алексей Навальный

Во время своего выступления в Астане Юрий Шевчук решил толкнуть речь по случаю кончины оппозиционера Алексея Навального в одной из колоний ЯНАО.

Фактически же музыкант довершил личный портрет на фоне происходящих в России перемен. Начав с критики Вооруженных сил РФ и неприятия СВО, он продемонстрировал, чей и какой путь он выбрал окончательно. Разумеется, в такие моменты самое удобное — прятаться за словом «свобода». Оно многомерно, размыто служит отличным инструментом для смысловых манипуляций.

По словам Шевчука, из-за смерти Навального в колонии и мир сейчас для него окрашен в черный цвет. Но оставим эпатаж на совести артиста. В конце концов, лидер «ДДТ» уже не молод, да и популярность группы, по большому счету, осталась в прошлом. Все это надо пытаться чем-то компенсировать, чтобы поддерживать интерес к себе и своему творчеству.

«Пусть кричат: «Уродина»

К сожалению, мало чего осталось от того Юрия Шевчука, который ездил в Чечню в 1995-м во время военных действий и с риском для жизни выступал перед нашими воинами. Или давал концерты в защиту целостности Югославии и критиковал США за бомбардировки Белграда.

То, что стало происходить с певцом уже в двухтысячные, вписывается в парадигму падения популярности. То же самое произошло, к примеру, с лидером «Машины времени» Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который уже воспринимается не как певец, а исключительно как обиженно брюзжащий из-за бугра пожилой человек.

Однако, даже не слишком погружаясь в творчество Макаревича, можно найти немало скрытых и не очень признаков латентной оппозиционности. Хиты же Шевчука скорее аполитичны. Тут тебе и любовь, и осень, и даже родина. Правда, одно меня всегда смущало в этом странном признании:

Еду я на родину,

Пусть кричат: «Уродина».

А она нам нравится,

Хоть и не красавица...

Почему-то всегда коробила рифма «родина — уродина». Но вроде не автор «кричит», а кто-то там абстрактный. Но и сам он даже не пытается возражать. Согласен, но «нам нравится» и такая.

Сегодня лидер «ДДТ» уже не едет на родину. Его удел — выступление на площадках ближнего и дальнего зарубежья. И есть все основания предполагать, что со временем мы услышим, как и сам певец назовет свою родину уродиной и станет уверять, что всю жизнь кормил несчастную страну. Это заболевание почему-то очень распространено среди артистов, сделавших карьеру в СССР и России, а потом ищущих понимания за границей.

«Мессия» и зарубежная паства

Откуда такое желание превращать сценическую площадку в политическую трибуну? Скорее всего, здесь срабатывает эффект выступления перед нероссийской аудиторией. И, конечно же, со временем популярность, пусть былая, лишает человека критического отношения к себе самому. Самооценка повышается до космической высоты. И вот он уже мнит себя мессией, которому пришли внимать массы людей.

И еще... не могу найти ответа на один вопрос. А почему, собственно, наш сосед, Казахстан, привечает подобных артистов? Может быть, взять пример с ОАЭ или Индонезии, где перед одиозными артистами без долгих церемоний захлопывают двери, не дожидаясь их политических проповедей во время концертов?

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