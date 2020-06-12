Пивовары рассказали о временном сокращении ассортимента пива в России

https://static.news.ru/photo/d686e138-ad3a-11ea-9604-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса и связанное с ней закрытие баров и ресторанов привели к тому, что на рынке стало меньше крафтовых, редких сортов пива, сообщил председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

Большая часть «интересного» пива продавалась в заведениях, которые только восстанавливают работу после снятия режима самоизоляции и прочих ограничений, связанных с коронавирусом. Бриман выразил уверенность, что вместе с открытием баров постепенно к потребителям вернётся и крафтовое пиво, передаёт РИА Новости.

Начнётся снятие ограничений, активизируется работа мест продажи, мы увидим всплеск специальных и крафтовых сортов пива. Но, с учётом сезонного потребления, летом, скорее всего, будут появляться лёгкие сорта. Причём сейчас существует тренд на эксперименты с новыми вкусами — мята, грейпфрут, разные ягоды, — добавил эксперт.

В целом в России, как и во всём мире, предпочитают светлое некрепкое фильтрованное пиво, особенным спросом оно пользуется в летнюю жару. Тёмное в этот сезон, напротив, теряет популярность.

Мы в профессиональной терминологии используем слово «питкость»: напиток легко пьётся, человек может выпить его больше, сохраняя ясность сознания и возможность продолжения коммуникации. Такое светлое пиво как раз обладает высокой питкостью, — пояснил Бриман.

Во вторую субботу июня, которая в этом году выпала на 13 число, в России отмечается День пивовара. Он был учреждён решением Совета Союза российских пивоваров от 23 января 2003 года.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты проанализировали данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и назвали самый популярный алкогольный напиток у россиян на карантине. Об этом говорится в отчёте компании «Такском». Всего было проанализировано более 18 млрд кассовых чеков.