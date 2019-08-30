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Непривычная для организма еда и агрессивные обезьяны вошли в список самых проблем россиян на отдыхе, из-за которых те обращаются к страховщикам. Чуждая организму пища вызывает отравления и обострения гастрита, а «братья меньшие» нападают и кусаются.

Статистику обращений клиентов собрали специалисты страховой компании «МАКС». Они изучили данные за полгода. Среди других причин жалоб туристов — простудные заболевания, травмы, а также укусы насекомых.

При этом из каждой части света россияне «привозят» разные проблемы. В странах Юго-Восточной Азии за медицинской помощью прибегают к помощи врачей из-за отравлений, простудных заболеваний, а также укусов обезьян, собак и насекомых. Те, кто путешествует по Европе, чаще всего сталкиваются с обострением желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также с бронхитом, ларингитом, тонзиллитом и гриппом.

Зато всевозможные травмы не имеют географической привязки, с этим туристы сталкиваются везде.

По числу обращений лидируют Таиланд, Болгария, Германия, Испания и Италия.

Ранее, как писал News.ru, жители Москвы рассказали, каким видят типичного иногороднего и зарубежного туриста. По их представлению, это молодой человек и чаще всего — мужчина.