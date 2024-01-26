Пилот рухнувшего в Афганистане борта рассказал подробности ЧП Пилот разбившегося в Афганистане борта назвал технические неполадки причиной ЧП

Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

Пилот Аркадий Грачев

Пилот Аркадий Грачев, выживший вместе с другим пилотом и двумя медиками в авиакатастрофе в Афганистане назвал «технические проблемы» причиной падения самолета, передает РИА Новости. Он рассказал, что вместе с другими выжившими членами экипажа провел на пике горы на морозе более полутора часов.

Я думаю, это технические проблемы, сейчас мы на этот вопрос не можем ответить. <...> В результате наших грамотных действий мы действительно посадили самолет, мы не упали, мы сели на пике горы, — сказал пилот.

Грачев также рассказал, что на помощь им пришли афганцы, которые выводили их с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу. Путь до ближайшего населенного пункта составил порядка пяти часов, пояснил он.

Falcon 10 разбился в горах Афганистана вечером 20 января. Борт перевозил в Россию супружескую пару, отдыхавшую в Таиланде. Поводом для экстренного рейса стало инфекционное заболевание россиянки, в результате которого у нее начался сепсис и отказ органов. Муж женщины нанял частный самолет и двух медработников. При крушении самолета мужчина и его больная супруга погибли, летчики и медики выжили.

Ранее сообщалось, что с борта самолета исчезли около $1,2 млн. Власти провинции Бадахшан, где произошла авиакатастрофа, сформировали комиссию для проведения расследования.