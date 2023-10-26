Пиар и эффективность: найдена формула идеального российского чиновника

Фото: Kremlin.ru

Дмитрий Патрушев и Андрей Воробьев

Российские политики начали креативить. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев докладывал президенту Владимиру Путину о ситуации в отрасли, находясь в курятнике. Глава России креатив оценил — сказал, что он оживляет совещание кабмина. Каких еще интересных докладов можно ожидать от российских топ-чиновников и начнут ли они эффективнее работать?

Мировая политическая элита постепенно переформатируется. Началось все с украинского президента Владимира Зеленского, который отказался от ношения официальных костюмов в пользу повседневной одежды. В России топ-чиновники подхватили тренд и решили быть поближе к народу.

От совещания Патрушева с российским президентом были в восторге даже куры. Во время доклада министра сельского хозяйства птицы громко кричали, будто бы тоже хотели пообщаться с Путиным. Антураж выступления президенту очень понравился, а значит, другие министры могут последовать примеру Патрушева и тоже начать творить.

Откуда еще можно выступить

Делимся бесплатными идеями для членов кабмина. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин как бывший глава ФНС может сделать доклад Путину, просчитывая результаты работы правительства на калькуляторе или счетах. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров — выйти на связь с заднего сиденья автомобиля Lada. Глава МВД Владимир Колокольцев — с места задержания преступника. Руководитель МИД Сергей Лавров может попросить условного президента африканской страны сделать перерыв во время переговоров и выступить, сидя рядом с собеседником. А министр обороны Сергей Шойгу — отчитаться о ходе СВО из танка.

Некоторые топ-чиновники могут пойти дальше и создать совсем уж необычный антураж. Например, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов может подключится к заседанию кабмина с берега реки во время рыбалки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко — из больницы, стоя рядом с операционным столом. А министр экономразвития Максим Решетников, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов — из пункта обмена валют.

Поскольку министр цифрового развития Максут Шадаев разбирается в технологиях, он может выделиться ярче других. Например, поменять фон позади себя на виртуальный пляж.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Максут Шадаев

К чему такой странный пиар-ход Патрушева?

Если серьезно, то сейчас Россия сталкивается с беспрецедентным санкционным давлением извне. Из-за вооруженного конфликта у жителей России обострилось чувство справедливости. Теперь они обращают внимание не только на свою жизнь, но и на поведение топ-чиновников.

У общества сформировался запрос на то, чтобы политики думали не только о себе, но и о народе. Становились ближе к людям. Возможно, выход к курам — это именно желание угодить людям... Только понравиться ли такой ход народу? Или вы действительно верите в то, что министр является главным в стране экспертом по выращиванию кур и без его непосредственного участия этот сектор экономики загнется?

Будут ли российские чиновники работать лучше

Чтобы оставаться у власти, политикам РФ недостаточно только пиар-ходов в стиле Патрушева. Поскольку Россия находится под жестким давлением извне, каждый чиновник должен работать максимально эффективно. Если он не будет выполнять обозначенные президентом KPI, то Путин наверняка его уволит.

На то, что президент будет требовать от топ-чиновников высокой эффективности работы, указывают кадровые перестановки. Например, увольнение Дмитрия Рогозина с должности главы Роскосмоса, смена военного прокурора Объединенной группировки войск и главнокомандующего ВКС РФ. Причем это далеко не все ротации, с которыми столкнулась и еще столкнется российская политическая элита в ближайшее время.

В скором будущем, чтобы оставаться во власти, к чиновникам будут предъявляться два требования: близость к народу и личная эффективность. Это станет формулой идеального российского чиновника. Кто не соответствует ключевым показателям эффективности, тому двери во власть будут закрыты.

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