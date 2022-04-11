ПФР: первая выплата после назначения пенсии приходит вдвое быстрее

Граждане РФ, выходящие на пенсию в 2022 году, получают первую выплату в два раза быстрее, говорится на официальном сайте Пенсионного фонда России. Если раньше денежные средства поступали в течение 15 рабочих дней с момента принятия решения о назначении пенсии, то теперь срок сократился до 7. Такие правила действуют уже с января.

Ускорение срока выплаты первой пенсии реализована Пенсионным фондом как одна из мер по повышению качества обслуживания граждан, - сказано в публикации.

Также сообщается, что новый порядок касается не только впервые оформленных пенсий, но и восстановленных выплат, к примеру после переезда гражданина в другой населённый пункт.

1 апреля социальные и государственные пенсии проиндексировали на 8,6% вместо запланированных 7,7%. Об этом сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она отметила, что социальные пенсии получают те, у кого недостаточно пенсионных коэффициентов и стажа для страховой пенсии.