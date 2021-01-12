Pfizer может подать заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/4921d0d0-54e9-11eb-8aa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa

↵В американской компании Pfizer не исключают того, чтобы подать заявку на регистрацию вакцины против коронавируса в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что сотрудничают с международными организациями и правительствами стран по всему миру, чтобы предоставить доступ к препарату наиболее нуждающимся категориям населения в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения. Сделать это обещают «в кратчайшие сроки после получения регуляторных разрешений».

Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации, — цитирует ТАСС заявление компании.

Эксперты компании подчеркнули, что не будут поставлять вакцину по запросам частных лиц и компаний. Это возможно только на уровне государственных соглашений.

Ранее стало известно, что Россия в 2021 году, скорее всего, не получит вакцину производства Pfizer, так как на государственном уровне таких закупок не планируется. На данный момент, по словам источников на фармрынке и в госструктурах, компания не подавала российскому регулятору обращение за сертификацией и регистрацией своего препарата на территории страны.

Как писал NEWS.ru, вакцина, разработанная Pfizer из США в партнёрстве с BioNTech из Германии, не попадёт и в частные клиники России. Препарат будет поставляться только в страны, с которыми заключены государственные соглашения. Без договорённостей с властями РФ появление вакцины в медучреждениях невозможно.

Препарат Pfizer и BioNTech стал первым, одобренным властями Евросоюза.