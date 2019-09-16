https://static.news.ru/photo/6953afbc-d859-11e9-b581-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Музыканта, актёра и бывшего лидера рок-группы «Звуки Му» выпишут из больницы 16 сентября. В настоящее время он чувствует себя очень хорошо. Этой информацией с журналистами поделилась супруга музыканта Ольга Мамонова.

Она подчеркнула, что операцию актёру делал врач-виртуоз.

Его выписывают 16 сентября. Петр чувствует себя изумительно — до инфаркта даже так хорошо себя не чувствовал, — приводит слова Мамоновой Агентство городских новостей « Москва ».

Ранее News.ru писал, что в августе 2019 года музыкант попал в реанимацию с инфарктом. В связи с этим были отменены все ближайшие концерты артиста. Через несколько дней Мамонов перенёс первую операцию на сердце. Далее, уже 12 сентября, ему провели шунтирование.