Петербуржцы недовольны Безруковым? Почему его жестко освистали

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Сергей Безруков

Народного артиста России Сергея Безрукова освистали во время турнира по фигурному катанию «Русский вызов» в Санкт-Петербурге. Что не понравилось зрителям, как актер оценил один из номеров, какие итоги турнира?

Почему зрители освистали Безрукова на «Русском вызове»

Турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов» прошел 9 марта в петербургском спортивном комплексе «Юбилейный». В ходе мероприятия зрителям не понравилось, как Безруков, который входил в состав членов жюри, оценил выступление чемпиона Европы Дмитрия Алиева.

Фигурист откатал свою программу под песню Владимира Высоцкого «Моя цыганская», но актер увидел в этом образе «алкоголика» и посчитал, что номеру не хватило драмы. Публика его мнение не разделила.

«Дима, дорогой, мы с тобой знакомы. В прошлый раз ты выбрал песню на стихи Есенина. Ты потрясающий мастер, то, что ты творишь на льду... ты большой мастер. А теперь — получи: у тебя был образ алкоголика, а здесь песня-протест. При всем катании на льду драматизма мне не хватило. А он в тебе есть», — сказал Безруков.

Зрители выразили недовольство словами звезды и в какой-то момент заглушили речь артиста свистом.

На турнире «Русский вызов» в 2023 году Алиев исполнял номер, поставленный на стихи Сергея Есенина. Безруков тогда высоко оценил программу, пригласив фигуриста на свой спектакль «Хулиган. Исповедь».

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Дмитрий Алиев выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Санкт-Петербурге

Какие итоги турнира «Русский вызов — 2024»

По итогам турнира первое место занял олимпийский чемпион Алексей Ягудин, вторая строчка досталась Елизавете Туктамышевой. Третью позицию разделили Ксения Синицына, Оксана Домнина/Максим Шабалин и Мария Петрова/Алексей Тихонов.

Как сообщает корреспондент NEWS.ru, Ягудин катался под музыку из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» и во время выступления читал слова песни «Мгновения». Туктамышева выбрала для своего номера стихотворение Марины Цветаевой «Монолог» в исполнении Алисы Фрейндлих.

Синицына предстала в образе Тани Савичевой, девочки, которая вела дневник в блокадном Ленинграде. Домнина/Шабалин выступали под песню Пелагеи «Тропы». Петрова/Тихонов перевоплотились в героев мультфильма «Ежик в тумане».

Ягудин за первое место получит 5 млн рублей, Туктамышева за второе — 3 млн, Синицына, Домнина/Шабалин и Петрова/Тихонов разделят миллион.

Уточняется, что темой турнира «Русский вызов-2024» стало историческое и культурное наследие России.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Алексей Ягудин выступает на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Санкт-Петербурге

Что известно о фигуристе Алиеве, номер которого раскритиковал Безруков

Алиев родился 1 июня 1999 года в Ухте. Занимается фигурным катанием с 2005 года. Учился и тренировался в ухтинской ДЮСШ № 1. С 2013 года живет в Санкт-Петербурге.

Осенью 2017 года Алиев дебютировал во взрослой серии Гран-при. В октябре в Москве на Кубке России занял шестое место, в ноябре в Осаке на Трофее «Эн-эйч-кей» стал восьмым. Также он удачно выступил в Таллине, где выиграл городской трофей.

На национальном чемпионате в Санкт-Петербурге Дмитрий впервые финишировал с бронзовой медалью, после чего был включен в состав сборной на чемпионат Европы в Москве. На этом первенстве, которое прошло в январе 2018 года, Алиев обновил все личные рекорды (91,33 балла короткая программа, 182,73 — произвольная, 274,06 по сумме) и занял второе место, уступив многократному чемпиону Европы испанцу Хавьеру Фернандесу.

В середине февраля 2018 года в Канныне на личном турнире Олимпийских игр Алиев улучшил свое прежнее достижение в короткой программе. Фигурист финишировал седьмым, набрав 267,51 балла.

В чемпионате России сезона-2019/20 годов Дмитрий впервые занял первое место. Этот успех позволил ему получить путевки на вторые в карьере чемпионаты Европы и мира, но уже как первому номеру в мужской сборной.

На чемпионате Европы — 2020 в короткой программе Алиев допустил помарки и занял промежуточное второе место. Произвольную программу спортсмен исполнил чисто, набрав в общей сумме 272,89 балла и улучшив свои прежние достижения. Таким образом Дмитрий впервые в своей карьере стал чемпионом Европы.

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