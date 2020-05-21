Петербургские селекционеры вывели новую породу яйценоских кур

https://static.news.ru/photo/9bc80d56-9b79-11ea-afcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Селекционеры из Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных в Санкт-Петербурге вывели новую породу кур. Золотисто-серые несушки растут и набирают вес быстрее других видов, при этом имеют более высокий уровень яйценоскости.

Работа по выведению популяции шла несколько лет. Сейчас результат селекции готовят к официальному оформлению, пишут «Невские новости».

Мы подадим документы в этом году, когда мы все выйдем в нормальный режим работы, начнем этот процесс, а дальше министерство сельского хозяйства будет смотреть на эту популяцию, оценивать её, — рассказал директор института Вадим Хлесткин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России куры-несушки стали давать больше яиц, чем во времена СССР. По данным за 2018 год, в сельскохозяйственных организациях средняя яйценоскость птицы составила 305 штук. Это на 29% больше показателей 1990 года.