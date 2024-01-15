Петербургские суды приговорили каждого обвиняемого в самоволке В Петербурге 108 человек осудили за дезертирство в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге за 2023 год 108 человек привлекли к уголовной ответственности за уклонение от обязанностей военной службы, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Оправдательных приговоров по ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы) не было, нагрузка по рассмотрению таких дел увеличилась.

108 человек привлечены к уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по военной службе. <...> Оправдательных приговоров не было. В большинстве случаев фигуранты признавали вину полностью или частично. Среднестатистическое наказание по статье — шесть лет в ИК общего режима, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что с 2022 года усилилась уголовная ответственность за дезертирство, поскольку появился квалифицирующий признак — деяние, «совершенное в период мобилизации или военного положения». Большая часть приговоров в городских судах уже вступила в законную силу, некоторые обжалуются.

Сегодня стало известно, что Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы военнослужащего за отказ участвовать в спецоперации на Украине. Факт неподчинения имел место в августе 2023 года.