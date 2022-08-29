Выборгский судостроительный завод привлечет 15 млрд рублей инвестиций

Фото: vyborgshipyard.ru

Выборгский судостроительный завод

Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) объявил о размещении 2 млн 616 тысяч дополнительных обыкновенных акций, сообщает АБН. ПАО собирается провести эмиссию по закрытой подписке в пользу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая владеет 97% ВСЗ.

Номинальная стоимость одной акции «дочки» ОСК — 50 копеек, при этом цена продажи составит 5858 рублей за акцию. ВСЗ получит от материнской компании 15,3 млрд рублей, если ОСК выкупит выкупит весь объем эмиссии, это может стать крупнейшим «вливанием» в завод с ее стороны с момента приобретения.

Подобная докапитализация серьезно упрочила бы финансовое положение верфи, — сообщает издание.

Сроки проведения допэмиссии пока не установлены.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее рассказал о причинах невыплаты «Газпромом» дивидендов. Такое решение позволило компании сохранить ресурсы на инвестпроекты и газификацию. По его мнению, в нынешних условиях решения о дивидендах каждая компания должна принимать самостоятельно. Он также отметил, что отказ «Газпрома» от выплаты в этом году не означает, что в следующие годы эта практика повторится. Сам «Газпром» среди причин отказа от выплаты дивидендов назвал стремление обеспечить финансовую стабильность бизнеса, защитить интересы компании и акционеров. Помимо того, причиной стали и технические ограничения при выплате средств иностранным инвесторам в условиях санкций.