«Песня года» Корнелюка, жалость Кудрявцевой, замена С-300: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Игорь Корнелюк, Лера Кудрявцева

Советский и российский певец и композитор Игорь Корнелюк рассказал, почему не участвуют в ежегодном фестивале «Песня года», бывшая солистка поп-группы «Комбинация» Татьяна Иванова отказалась жалеть телеведущую Леру Кудрявцеву из-за очередного развода, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российской армии нет особой нужды применять комплексы С-300 или С-400 в зоне СВО, а украинцы «похоронили» блогера Анастасию Ивлееву и певицу Лолиту Милявскую. Эти новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и социальных сетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему Корнелюк не ходит на «Песню года»

Композитор Игорь Корнелюк заявил, что не принимает участия в телевизионном фестивале «Песня года», поскольку это стало ему неинтересно. Как рассказал артист в беседе с MK.RU, он не рвется на мероприятие и почти не общается с основателем фестиваля Игорем Крутым.

«Я не участвую во всей этой истории, просто не играю в эти игры. <...> Мне перестало это быть интересно. Я не рвусь туда и никаких заявок не подаю», — объяснил Корнелюк.

По словам артиста, у него нет никакой обиды на Крутого, с которым он много общался в 80-е годы. Как подчеркнул Корнелюк, он лично не проявляет никакой инициативы из-за «бессмысленности всего этого». Певец отметил, что его больше интересует создание музыки к кино и спектаклям, чем сочинение песен.

«У меня нет никакой обиды. Я просто сам не проявляю никакой инициативы по причине бессмысленности этого всего. Я немножко другим занимаюсь, вот и все. Сейчас мне больше интересно писать музыку к кино к спектаклям. Песни мне стали не очень интересны», — подчеркнул музыкант.

Корнелюк написал саундтреки к таким фильмам и сериалам, как «Бандитский Петербург», «Идиот» по роману Федора Достоевского, «Мастер и Маргарита» по Михаилу Булгакову, «Расплата» и многим другим. Его композиции звучат в театральных постановках «Кабала святош. Мольер», «Последнее китайское предупреждение», «Страсти по Мольеру» и другим. Также известно, что Корнелюк продолжает работать вопреки заболеванию сахарным диабетом.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Игорь Корнелюк

Экс-солистка «Комбинации» не стала жалеть Кудрявцеву

Певица Татьяна Иванова в беседе с Пятым каналом выразила мнение, что телеведущую Леру Кудрявцеву не стоит жалеть в свете новостей о ее третьем разводе. Артистка объяснила, что телезвезда успешная молодая женщина, которая сможет найти новую любовь.

«Да на здоровье, господи, пусть разводится. Найдет нового! А чего я должна жалеть-то? У нее все хорошо: здоровая, красивая, молодая, успешная», — сказала Иванова.

На днях Кудрявцева объявила, что уходит от своего третьего супруга хоккеиста Игоря Макарова. Телеведущая не стала вдаваться в подробности, но намекнула, что поводом стала алкогольная зависимость мужа. В связи с проблемами в личной жизни она попросила поклонников и СМИ не тревожить ее какое-то время.

В скором времени после новостей о разрыве Кудрявцева появилась в качестве члена жюри на шоу «Суперстар». Во время эфира телеведущая в шутку оскорбилась словами певца Алексея Глызина. Артист исполнил песню Филиппа Киркорова, но вопреки надеждам ведущей посвятил композицию не ей одной.

Помимо Кудрявцевой в жюри сидела певица Наташа Королева. После выступления Глызина артистки поинтересовались у него, для кого он так проникновенно пел. В ответ исполнитель хита «Поздний вечер в Сорренто» сказал, что пел для обеих дам. Но Кудрявцевой это не понравилось.

«Каждая женщина должна чувствовать, что поют ей одной. Я не люблю такое. Не оправдывайся», — пошутила ведущая.

Королева добавила, что Глызин напрасно давал им надежду, что они уникальные. Тем не менее обе артистки поставили певцу высший балл за выступление.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Наташа Королева

Тем временем издание KP.RU сообщило, что у Кудрявцевой случился срыв. По информации газеты, 52-летнюю ведущую забросали вопросами поклонники и журналисты, кроме того, высказались о ее жизни и недруги. В итоге, пишет KP.RU, Кудрявцева эмоционально сорвалась. В публикации говорится, что телезвезда едва могла сдерживать слезы за кулисами одного из концертов, который вела.

«Старая, страшная, мерзкая, отвратительная, ужасная особа едет с концерта...Знаю, что вы больше меня осведомлены о моей жизни. Уверена, у вас самая счастливая и правильная жизнь в отличие от моей. Ну меня никто не учил, как надо, поэтому гребу как могу. Если вам легче жить от мысли и уверенности, что я старая, престарелая, калоша, старуха, страшная, перекроенная, переделанная, все пугаются, бегут и так далее, то спорить не буду. Пусть будет так. Главное, чтобы вы были счастливы от этого факта. Ну хоть чуть-чуть», — написала ведущая в Telegram-канале.

Кудрявцева также отставила ироничную анкету о себе для любопытных подписчиков.

«Меня зовут Лера Кудрявцева. Мне 52 года. Двое деток. Мальчик и девочка.

Образование — высшее (ГИТИС). <...> Есть кот Фофа. Курю. Не пью. Не жалуюсь.

Внешность — на любителя. Как мама родила. Из тюнинга — были сиськи (убрала).

Морду ПОКА еще не кроила. <...> Много работаю, мало сплю. Терпеливая, долго. Могу послать, но это надо постараться. В целом — обычная баба с публичной профессией», — написала теледива.

По данным издания, про расставание Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым, с которым они были вместе 10 лет, ходят нелицеприятные слухи. KP.RU пишет, что некоторые подозревают, что причиной развода был не алкоголизм супруга, а его неверность. Другие, уточняет газета, придерживаются мнения, что поводом стала большая разница в возрасте (Кудрявцева старше Макарова на 16 лет).

Что не так с сообщениями об ударах по ВСУ из С-300

Российской армии нет особой нужды применять против Вооруженных сил Украины ЗРК С-300 или С-400, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, с задачами по обнаружению и поражению противника эффективно справляются другие вооружения, в числе которых ракетный комплекс «Кинжал».

«Украина советский С-200 переделала для ударов по наземным целям. Предположу, что С-300 или С-400 также способны применяться для уничтожения наземных объектов ВСУ. Думаю, нужды в этом нет, особенно для С-400, этому комплексу, скорее всего, предстоит противостояние с F-16, если Украина их получит. Не думаю, что это так необходимо, у нас есть „Ониксы“, „Калибры“, „Кинжалы“, „Бастион“, „Бал“, Х-101 и прочие», — отметил он.

Дандыкин предположил, что С-300 и С-400 использовали для вскрытия позиций украинской ПВО, не более того. По его словам, у ВСУ ПВО до сих пор «довольно насыщенная». Эксперт также указал, что не стоит растрачивать противоракеты, так как ВСУ могут получить новые Storm Shadow и ATACMS от Запада.

Эксперт также усомнился в том, что Вооруженные силы РФ будут применять «Цирконы» по объектам ВСУ на Украине. Он напомнил, что на данный момент ракеты находятся на вооружении Северного флота. Остальным структурам ВС РФ пока хватает «Кинжалов», добавил Дандыкин.

«Пока хватает «Кинжалов», запускаемых сверхзвуковыми истребителями МиГ-31, они отлично справляются со своей задачей, ВСУ не могут сбить «Кинжал», — уточнил эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинцы поспешили «отпеть» российских артистов

Ряд YouTube-каналов опубликовал фейковые видеоролики о смерти блогера Анастасии Ивлеевой и певицы Лолиты Милявской, которые набирают сотни тысяч просмотров. По версии авторов таких видео, артистки «не выдержали травли» после участия в «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор» и «свели счеты с жизнью». Один из каналов, распространяющих такие сообщения, принадлежит украинскому пользователю.

Некоторые подписчики таких каналов порадовались недостоверной новости, отметив, что в мире стало меньше «заразы». Другие возмутились, что продолжается обсуждение «шушеры», которая не стоит внимания.

Тем временем Telegram-канал Mash написал, что врачи заподозрили у Анастасии Ивлеевой сколиотическую деформацию позвоночника. По его информации, специалисты рассмотрели фото блогера с «голой» вечеринки, после чего сделали соответствующие выводы.

Со ссылкой на врачей канал сообщил, что на снимках у звезды заметили разную высоту плеч, слегка перекошенные бедра и выраженный изгиб спины. В публикации уточняется, что специалисты советуют телеведущей обратиться к доктору, который может прописать ношение специального корсета.

Сама Ивлеева последний раз появлялась в социальных сетях 6 января. Девушка сообщила, что приехала на рождественские праздники в Санкт-Петербург.

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