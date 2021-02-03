Песков: жёсткие действия силовиков на незаконных акциях оправданы

https://static.news.ru/photo/baf74e92-660a-11eb-90a1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жёсткие действия полиции по пресечению незаконных акций протеста были оправданными. Он добавил, что в Кремле обеспокоены проведением подобных митингов.

В целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жёстких действий полиции в рамках закона, — приводит слова Пескова ТАСС.

Он также добавил, что не все свои действия силовики обязаны согласовывать с Кремлём. Так полиция не обязана согласовывать с правительством оцепления в центре Москвы.

Напомним, 23 и 31 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек. В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания. В Санкт-Петербурге силовики применяли электрошокеры и газ против активистов.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не в курсе реакции Владимира Путина на решение суда о замене условного приговора оппозиционному политику Алексею Навальному на реальный срок в колонии. Он отметил, что Кремлю нечего комментировать в вопросе о приговоре Навальному.