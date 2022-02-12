Песков заявил о необходимости доработать внешнеполитическую концепцию РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внешнеполитическую концепцию России предстоит доработать, учитывая сегодняшнюю обстановку на планете. Данный вопрос уже обсуждался на заседании Совбеза, отметил он в беседе с РИА Новости.

Буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учётом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны, — пояснил представитель Кремля.

По его словам, Евросоюз придерживается установок США, хотя порой они не соответствуют его интересам. Песков выразил надежду, что в Европе смогут стать «более суверенными» в вопросах внешней политики.

Ранее стало известно, что Дмитрий Песков заявил: Москва заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, но «насильно мил не будешь». Отношения станут развиваться с теми государствами, где есть взаимность, отметил он. Песков назвал «абсолютно нормальной практикой» ситуацию, когда дефицит общения с одними странами компенсируется общением с другими странами.