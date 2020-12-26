Песков заявил о «бешеных нападках» на российские вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/20dc7dda-4839-11eb-8acb-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Россия столкнулась с массированными атаками и недобросовестной конкуренцией в отношении российских вакцин против коронавируса. Нападки были бешеными, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, позиция Москвы заключается в том, что взаимодействие стран по разработке прививки от COVID-19 должно быть абсолютно деполитизировано.

Мы столкнулись с вами, к сожалению, с весьма массивными проявлениями недобросовестной конкуренции. Давайте вспомним, какие нападки имели место в отношении «Спутника». Совершенно бешеные. Конечно, здесь и не пахло каким-то сотрудничеством, — сказал Песков в эфире канала «Россия 1».

Меморандум о сотрудничестве центра Гамалеи, «Р-Фарм» и AstraZeneca был подписан в понедельник. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пояснил, в свою очередь, что комбинация двух вакцин от коронавируса может повысить общую эффективность препаратов.

При этом директор научного института Александр Гинцбург ранее рассказал, что на данный момент политика в сотрудничестве центра Гамалеи, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и компании AstraZeneca ушла на второй план при создании комбинированной вакцины от коронавируса, сообщал NEWS.ru.