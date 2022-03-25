Песков заявил, что власти не связаны с инициативой о воспевании РФ в школах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальная позиция властей страны не связана с инициативой помощника президента Владимира Мединского о воспевании РФ и её национальных атрибутов в школах, сообщает ТАСС.

Я думаю, что, скорее, это была инициатива одного из руководителей нашего военно-исторического общества и она никак не связана с официальной позицией, — заявил представитель Кремля.

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения сообщил, что в российских школах следует вводить практику воспевания государственных символов по аналогии с США.

Кроме того, Мединский выступил с предложением о том, чтобы российские телеканалы пересмотрели свою политику в отношении транслируемого контента. В частности, по его мнению, необходимо сократить число развлекательных передач в эфире на фоне изменившейся ситуации в мире. Хорошим вариантом было бы вместо них показывать отечественные или зарубежные кинофильмы, считает чиновник.