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Песков заявил, что власти не связаны с инициативой о воспевании РФ в школах

Песков: власти не связаны с инициативой Мединского внедрить в школах воспевание России
13:15, 25 марта 2022
Песков заявил, что власти не связаны с инициативой о воспевании РФ в школах Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальная позиция властей страны не связана с инициативой помощника президента Владимира Мединского о воспевании РФ и её национальных атрибутов в школах, сообщает ТАСС.

Я думаю, что, скорее, это была инициатива одного из руководителей нашего военно-исторического общества и она никак не связана с официальной позицией, — заявил представитель Кремля. 

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения сообщил, что в российских школах следует вводить практику воспевания государственных символов по аналогии с США. 

Кроме того, Мединский выступил с предложением о том, чтобы российские телеканалы пересмотрели свою политику в отношении транслируемого контента. В частности, по его мнению, необходимо сократить число развлекательных передач в эфире на фоне изменившейся ситуации в мире. Хорошим вариантом было бы вместо них показывать отечественные или зарубежные кинофильмы, считает чиновник.

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