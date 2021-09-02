Песков заявил, что Владивосток «обязательно станет миллионником»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею о создании на Дальнем Востоке первого города с населением выше миллиона человек. По его словам, это должно произойти не только за счёт объединения, но и за счёт прироста населения, пишет ТАСС.

Песков обратил внимание на «достаточно хороший, сильный» экономический потенциал Владивостока, подчеркнув, что до реализации планов по созданию города-миллионника необходимо подготовить всю инфраструктуру для этого. Он также признал факт сокращения населения Владивостока, но выразил надежду на то, что со временем эту тенденцию удастся переломить.

Так или иначе город будет расти, это естественный процесс. Это солидный центр притяжения на Дальнем Востоке. Поэтому город обязательно станет миллионником, — заявил Песков.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов заявил, что на Дальнем Востоке может быть создан первый город-миллионник. По его словам, это возможно при слиянии Владивостока (с населением около 600 тысяч человек) с Артёмом (более 100 тысяч человек). Также предполагается привлечь туда около 300 тысяч человек. Новый город планируется назвать Спутником в честь запуска искусственного спутника Земли в октябре 1957 года, ставшего триумфом советской науки.