Песков заявил, что Владивосток «обязательно станет миллионником»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею о создании на Дальнем Востоке первого города с населением выше миллиона человек. По его словам, это должно произойти не только за счёт объединения, но и за счёт прироста населения, пишет ТАСС.
Песков
Так или иначе город будет расти, это естественный процесс. Это солидный центр притяжения на Дальнем Востоке. Поэтому город обязательно станет миллионником, — заявил Песков.
Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов заявил, что на Дальнем Востоке может быть создан первый город-миллионник. По его словам, это возможно при слиянии Владивостока (с населением около 600 тысяч человек) с Артёмом (более 100 тысяч человек). Также предполагается привлечь туда около 300 тысяч человек. Новый город планируется назвать Спутником в честь запуска искусственного спутника Земли в октябре 1957 года, ставшего триумфом советской науки.