https://static.news.ru/photo/1aec7164-40f1-11ea-b110-fa163e074e61_660.jpg Обязательный санитарно-карантинный досмотр самолётов из Китая и Таиланда в аэропорту Внуково Фото: Скриншот с видео. Предоставлено пресс-службой Роспотребнадзора

Власти России принимают все необходимые предосторожности после вспышки нового типа пневмонии в Китае, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, у Кремля нет сомнений в активной работе по данному вопросу, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Китая выделит из бюджета $8,75 млрд на ликвидацию пневмонии нового типа.

Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае. Коронавирус уже дошёл до Австралии, Вьетнама, Республики Корея, Малайзии, Непала, Сингапура, США, Таиланда, Франции и Японии.

Общее число летальных исходов течения пневмонии возросло до 80, а число инфицированных превысило 2,4 тысячи человек. Очагом заражения стал китайский город Ухань в центральной провинции Хубэй. С начала эпидемии город уже покинули более 5 млн человек. В настоящее время город закрыт на карантин, эвакуировать иностранных граждан власти пока не разрешают.