Песков заявил, что Россия ни с кем не будет обсуждать Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ни с кем не будет обсуждать тему Крыма, в том числе на переговорах с Украиной, потому что Крымский полуостров — часть России, сообщили РИА Новости.

Крым - это часть РФ, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей конституции. А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать, рассказывать не будем, — заявил Песков.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого 16 марта 2014 года референдума. В поддержку этого решения проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Однако Киев продолжает считать полуостров своей территорией. За восемь лет, прошедших с момента воссоединения Крыма с Россией, туристический поток на полуостров вырос в два с половиной раза по сравнению с «украинским периодом». В 2021 году Крым посетили 9,5 млн туристов, что стало рекордом за весь постсоветский период.

Ранее Владимир Мeдинский по итогам пeреговоров с украинской стороной 29 марта заявил, что Украина отказывается от cтремления вернуть Крым и Донбасс военным путём. Он добавил, что предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на территорию Крыма и Донбаcса.