Стало известно, из-за чего суд с участием Милонова могут сделать закрытым Судебный процесс с участием Виталия Милонова могут закрыть из-за военной тайны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Сторона защиты депутата Госдумы РФ Виталия Милонова из Санкт-Петербурга ходатайствует о закрытии судебного процесса по делу о защите чести и достоинства из-за некоей «военной тайны», заявил адвокат Геннадий Алексеев на предварительном заседании по делу, пишет «Коммерсант». Иск против парламентария подала юрист ЛДПР Ирина Воскобойникова из-за конфликта между истцом и ответчиком в июле 2023 года. Во вторник, 21 ноября, в Кировском районном суде Петербурга прошло слушание, интересы сторон представляли их адвокаты.

Конфликт произошел в ДНР, в Горловке, вблизи зоны боевых действий. Те свидетели, которых мы полагаем вызвать, и документы, которые будем озвучивать, они будут представлять либо государственную, либо военную тайну. С учетом этих обстоятельств имеет смысл сделать заседания закрытыми, — цитирует газета защитника.

По словам адвоката Воскобойниковой Ирины Баханович, Виталий Милонов приехал в приемную ЛДПР в Горловке и обвинил ее доверительницу в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Депутат угрожал женщине, а после конфликта она попала в больницу с инсультом, утверждает адвокат. В августе Ирина Воскобойникова подала заявление в суд, причиненные ей моральные страдания юрист оценила в 1 млн рублей.

Ранее Милонов заявил, что финские тампоны для трансгендерных мужчин могут быть полезны на Украине. По его словам, если Киев хочет как можно скорее евроинтегрироваться, то ему стоит начать с внедрения средств личной гигиены, предназначенных для ЛГБТ-персон.