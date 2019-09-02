https://static.news.ru/photo/6c00cc72-ce18-11e9-9be2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иркутский губернатор подтвердил отстранение чиновницы Ирины Алашкевич. Её обвинили в оскорблении пострадавших от паводка в Иркутской области.

Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор, — передаёт слова Пескова РИА Новости.

15 августа в СМИ распространилась аудиозапись, на которой женщина, которую считают Ириной Алашкевич, нелицеприятно отзывается о людях, пострадавших от наводнения в Тулуне. Среди прочего, она называет жертв паводка «бичами» и «быдлом», а также заявляет, что они плохо одеты и имеют два класса образования. Губернатор Иркутской области позже заявил, что в аудиозаписи были найдены признаки монтажа.

Как ранее писал News.ru, Владимир Путин прокомментировал приписываемые начальнице пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич оскорбительные слова о пострадавших от паводка в регионе.