«У нас украли резервы»: Песков ответил на обвинение ЕК в газовом шантаже Песков отверг обвинение главы Еврокомиссии в шантаже из-за оплаты газа в рублях

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказавшей, что отказ Москвы от поставок газа в Польшу и Болгарию, не согласившимся платить в рублях, — это шантаж. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия была и остаётся надёжным поставщиком энергоносителей и по-прежнему привержена условиям ранее заключённых контрактов, передаёт ТАСС.

Заблаговременно эти новые модальности были доведены до сведения покупателей. <...> Это не шантаж. С таким определением мы категорически не согласны, — сказал Песков.

Он добавил, что необходимость изменить порядок оплаты российского сырья была обусловлена «беспрецедентными недружественными шагами в сфере экономики и финансового сектора». Песков подчеркнул, что все риски, связанные с отказом стран расплачиваться в рублях, спрогнозированы и приняты необходимые меры.

У нас заблокировали, говоря по-русски, украли, довольно значительную сумму наших резервов, и это всё потребовало перехода на новую систему оплаты. Поэтому ни о каком шантаже здесь речь не идёт, заблаговременно все эти новые модальности были доведены до сведения покупателей, — отметил представитель Кремля.

26 апреля «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр напомнил, что потребители были своевременно уведомлены об изменении схемы расчётов.