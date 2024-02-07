Песков подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина во вторник, 6 февраля, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, западные СМИ в последние два года неоднократно запрашивали интервью с российским лидером, но из-за их необъективности в этом не было смысла, передает ТАСС.

Да, я могу это подтвердить. По мере того, как оно (интервью. — NEWS.ru) будет подготовлено, оно выйдет, — цитирует агентство его слова.

Песков также отметил, что интервью с Путиным выйдет тогда, когда сам журналист будет готов его опубликовать. При этом он назвал абсолютным фейком появление выдержек из стенограммы беседы Карлсона с главой российского государства.

Ранее Карлсон заявил, что в скором времени возьмет интервью у Путина. По его словам, он самостоятельно организовал и оплатил поездку в Москву, не получая поддержки от властей или кого бы то ни было. При этом он объяснил, что приехал в Россию «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США», чтобы донести до граждан своей страны суть происходящих на Украине событий.

Политолог Сергей Марков считает, что после интервью с Путиным в США попытаются дискредитировать Карлсона, но политические репрессии ему не грозят. Он отметил, что журналист сотрудничает с предпринимателем Илоном Маском и вместе они формируют в США «партию мира», выступая за прекращение украинского конфликта.