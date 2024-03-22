Песков сказал, что СВО стала войной: это сигнал нам или Западу?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента — это не тот человек, который должен озвучивать взгляды, отличные от официальной позиции. Потому-то его заявление о том, что де-юре мы ведем СВО, но после всё возрастающей вовлеченности в конфликт стран Запада де-факто все это превратилось в войну, привлекло серьезное внимание.

Собственно, слово «война» давно не под общественным табу, его произносят многие наши политики, начиная с заместителя главы Совбеза Дмитрия Медведева. Но и в позиции Пескова нет особой казуистики. Ведь дело не просто в словах, а в целой системе особых отношений, которая связана с каждым из произнесенных терминов.

Сигнал западным «партнерам»

Дмитрий Песков открыто говорит о всё возрастающей вовлеченности Запада в конфликт на Украине. Эти действия натовских стран не только препятствуют заключению хоть какого-нибудь соглашения, способного покончить с «горячей фазой» противостояния, но и стоят на пути конструктивных переговоров. Более того, на фоне воинственных заявлений Эммануэля Макрона все уверения в том, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта, выглядят наивной «отмазкой».

И западные лидеры должны понимать, что риск выхода столкновений за границу нынешней Украины зависит именно от степени их вовлеченности в конфликт.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Так что происходит на Украине: СВО, КТО или война?

Шекспировский вопрос «Что в имени твоем?» не лишен актуальности. Ведь уже немало экспертов призывают, например, переименовать специальную военную операцию (СВО) в контртеррористическую операцию (КТО). Поскольку на практике мы давно имеем дело с террористическим режимом, ведущим войну против гражданского населения.

Как известно, КТО страна вела против сил международного терроризма в Чечне. Но в данном случае мы не ведем охоту за головами Зеленского и его друзей, делами которых, возможно, в будущем займется специальный трибунал. И как бы Зеленский ни рассказывал о покушениях на него, никто его жизни не угрожает. Как в начале СВО и обещал Владимир Путин своему израильскому коллеге — со слов последнего.

Почему это все-таки СВО

Объявление войны де-юре приведет к соответствующим государственным мерам разносторонней перестройки, к превращению страны в военный лагерь. Значит, вместо добровольной мобилизации с хорошим вознаграждением будет переход к всеобщей мобилизации и так далее.

И даже москвичи, которые за прошлый год оставили в ресторанах полтриллиона рублей, сразу почувствовали бы дополнительный сбор за поданный обед. Причем введения такого ресторанного сбора уже требуют некоторые парламентарии, но еще без успеха.

Так что пока мы не будем говорить «война». Но то, что мы вынуждены сражаться со множеством стран, — это данность.

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